No es para jugar: ésta es la verdadera razón por la que tu perro te recibe con un objeto en la boca

¿Cuántas veces te ha recibido tu perro con un objeto en la boca? Seguro que crees que quiere jugar contigo después de todo el día sin veros, pero las razones pueden ser muy distintas, según explican veterinarios y expertos en comportamiento canino. En realidad, se trata de un gesto con una gran carga emocional, razón por la cual es tan importante conocer las razones que hay detrás de él.

Lejos de ser una invitación al juego, el hecho de que tu mascota lleve un objeto en la boca cuando llegas a casa es una forma de regular sus propias emociones. Algunos perros, especialmente aquellos con un carácter más nervioso o efusivo, utilizan este objeto para gestionar la excitación que sienten. Por lo tanto, lo peor que puedes hacer es quitárselo, ya que para él es una forma de comunicación.

¿Por qué el perro te recibe con un objeto en la boca?

«Según el contexto, muchos perros sujetan objetos con el hocico para autorregular sus emociones. Estos llamados objetos de calma pueden ser un peluche, un palo, un hueso, una pelota, un zapato o cualquier cosa que tengan a su alcance. En muchos casos, los perros recurren a ellos para manejar la efusividad o la sobrecarga emocional, como sucede ante la llegada de una persona a casa o durante momentos de mucha excitación.

Este comportamiento no ocurre simplemente porque tu perro quiera jugar o llevarte algo en el hocico: cada vez que sostiene o muerde un objeto, activa la musculatura mandibular y libera endorfinas, sustancias que le ayudan a reducir el estrés y recuperar la calma. En el fondo, tu perro busca equilibrio, y sujetar objetos con el hocico es una de las formas más efectivas que tiene para regular la emoción del momento y reencontrar la tranquilidad», explica el doctor Enzo Roubaud, veterinario y etólogo.

Tu llegada a casa después de varias horas de ausencia puede generar una gran sobrecarga emocional en tu mascota, y el objeto que lleva en la boca actúa como una especie de «ancla» que le ayuda a gestionar sus emociones. Pero, ¿por qué ocurre esto? Cuando el perro sujeta un determinado objeto con el hocico, favorece la liberación de endorfinas, sustancias asociadas al bienestar y la reducción del estrés.

Es un mecanismo similar al que utilizan algunas personas cuando se muerden las uñas en momentos de tensión. De esta manera, logra reducir la intensidad de las emociones que siente y recupera la calma de manera progresiva. Por eso, quitarle el objeto, lanzarlo para jugar o forzar al animal a soltarlo puede dar lugar a una respuesta contraria a la deseada.

Más allá del componente emocional, este comportamiento, al igual que muchos otros que observamos en los perros a diario, tiene su origen en los lobos, sus ancestros salvajes. Para estos animales, portar presas en el hocico forma parte de su instinto natural. A pesar de la domesticación de los perros desde hace siglos, conservan este patrón, especialmente razas como los spaniels o los retrieves.

Comunicación y refuerzo social

Pero la biología no puede explicarlo todo. En muchos casos, los perros aprenden que llevar un objeto en la boca provoca una respuesta positiva en las personas de su entorno, normalmente en forma de palabras de cariño, caricias o momentos de juego. En ocasiones, sin pretenderlo, somos nosotros mismos los que reforzamos este comportamiento, que el perro termina utilizando como una manera de comunicarse con nosotros.

En este contexto, mostrar el objeto que lleva en la boca se convierte en una forma de decir «me alegro de verte». Para el animal, después de pasar varias horas solo en casa, este momento en el que toda la atención está dirigida a él puede ser muy satisfactorio. Sobre cómo actuar ante este comportamiento, los expertos insisten en la importancia de no quitarle el objeto de la boca. Ignorarlo por completo o exagerar la reacción tampoco son buenas estrategias.

Lo más adecuado es responder de manera calmada, con un tono de voz suave y movimientos tranquilos para que el perro pueda gestionar la emoción a su ritmo. Si el objeto es inapropiado, los etólogos recomiendan ofrecerle una alternativa adecuada, como un juguete.

En definitiva, comprender cuáles son las razones que explican este comportamiento ayuda a entender mejor a nuestras mascotas y, de esta manera, saber cómo reaccionar ante ciertos comportamientos. Lo que parece un simple capricho o una forma de darnos la bienvenida es, en realidad, una ventana a su mundo interior, la cual nos permite observar de qué manera trata de adaptarse, comunicarse con nosotros y encontrar calma en un entorno que, en ocasiones, le resulta demasiado intenso.