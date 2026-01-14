Las 9 razas de perros que no toleran el frío, según una educadora canina

Durante los meses de invierno, a muchos nos gusta ir a la nieva a disfrutar con nuestras mascotas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que hay determinadas razas de perros que no toleran el frío. Esto se debe a factores como el tamaño, el origen de la raza, el tipo de pelaje, la grasa corporal, o la propia morfología. Hay perros que genéticamente están preparados para las bajas temperaturas, pero otros pueden sufrir problemas de salud cuando están expuestos al frío.

En este contexto, si nuestro perro pertenece a una raza sensible a las bajas temperaturas, debemos utilizar abrigos térmicos adaptados a su tamaño y evitar salir de paseo a primera hora de la mañana o por la noche, cuando hace más frío. Una vez en casa, es fundamental secarle bien y colocar su cama al lado de una fuente de calor.

Las razas de perro que peor toleran el frío

Existen una serie de señales que indican que el perro está sufriendo una hipotermia: rigidez corporal, temblores, búsqueda constante de una fuente de calor, cola entre las patas, postura encorvada, falta de energía y letargo.

1. Basenji

El Basenji es un perro originario de la República Democrática del Congo y, por ende, acostumbrado a climas cálidos y secos. Durante los meses de invierno, suele mostrarse reacio a pasear y puede empezar a temblar pocos minutos después de salir a la calle. El frío le resulta muy incómodo, ya que, además de su origen, su pelaje es corto y apenas tiene grasa corporal, lo que hace que pierda calor rápidamente.

2. Bóxer

El Bóxer es una de las razas más populares de todo el mundo, y también una de las menos toleran el frío principalmente a dos factores. Por un lado, su estructura muscular no retiene bien el calor cuando las temperaturas son bajas. Y, por otro lado, tiene la piel fina y el pelaje corto, así que apenas cuenta con protección térmica. A esto hay que sumar que es una raza braquiocefálica, y el frío puede afectar a su sistema respiratorio, tal como explican los veterinarios.

3. Chihuahua

El Chihuahua, uno de los perros más enérgicos a pesar de su pequeño tamaño, sufre tanto a nivel físico como mental durante el invierno. Pierde temperatura corporal con mucha rapidez y su pelaje no lo protege. Este perro necesita ambientes cálidos, camas que estén bien aisladas del suelo y ropa térmica incluso dentro de casa.

4. Dálmata

El Dálmata, un perro muy activo y resistente, tampoco está preparado para las bajas temperaturas. Tiene un pelaje extremadamente corto y carece de una subcapa que lo proteja del frío. Esta raza disfruta mucho de las actividades al aire libre, pero en invierno conviene reducir el tiempo en el exterior para evitar problemas de salud.

5. Galgo

El Galgo es una de las razas que más sufren en invierno, aseguran los expertos. Su cuerpo estilizado, sin apenas grasa corporal, y si piel fina hacen que pierda calor a toda velocidad. En hogares con perros de esta raza, es fundamental contar con camas acolchadas, mantas y abrigos térmicos.

6. Pinscher miniatura

El Pinscher en miniatura es una de las razas que peor toleran el frío por una serie de factores: tamaño pequeño, escasa grasa corporal y pelaje corto. Al igual que el Dálmata, es un perro muy activo, pero durante los meses de invierno conviene acortar los paseos. De lo contrario, puede sufrir molestias articulares y rigidez articular si pasa mucho tiempo en el exterior.

7. Pitbull (American Pit Bull Terrier y similares)

El Pitbull tiene una piel muy fina y un pelaje corto. Con esta raza hay que tener especial cuidado, ya que su musculatura suele dar sensación de resistencia, y muchos dueños creen erróneamente que no es necesario protegerlo del frío. Pero nada más lejos de la realidad. En climas fríos, la principal recomendación es limitar el tiempo que pasa en el exterior.

8. Whippet

El Whippet, un perro con cuerpo delgado, piel fina y muy poca grasa corporal, es una de las razas más frioleras. Es habitual verle buscando constantemente una fuente de calor por casa y, en el exterior, el abrigo no es un simple accesorio, sino un elemento crucial para su bienestar.

9. Yorkshire Terrier

Finalmente, aunque tiene un pelo muy abundante, el Yorkshire Terrier no tolera el frío. El motivo es que su manto es mucho más similar al cabello humano que al pelaje canino, así que la capacidad de aislamiento térmico es mínima. Durante el invierno, estos perros necesitan estar en ambientes bien climatizados.

Como puedes comprobar, no todos los perros toleran el frío de la misma manera. Algunas razas disfrutan muchísimo de la nieve y de los paseos, mientras que otras requieren cuidados específicos por el bien de su salud. Como dueños, tenemos la responsabilidad de conocer las necesidades de nuestras mascotas para ofrecerles una buena calidad de vida.