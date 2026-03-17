El rocambolesco plan de Laporta para evitar volver a Montjuic: obras en el Johan Cruyff

Las obras del Camp Nou aún continúan. El estadio blaugrana aún no está finalizado y aún le queda una de las partes más importantes. Desde el club se estimó que para que esté completamente finalizadas las obras aún habrá que esperar hasta finales de 2027 o principios de 2028. Uno de esos pasos más importantes radica en la cubierta del estadio, la cuál implica volver a sacar al primer equipo culé del Camp Nou durante una temporada. Esa logística es en la que está trabajando desde ya el reafirmado presidente del Barça Joan Laporta, que quiere evitar a toda costa volver a Montjuic con unas obras de ampliación del Johan Cruyff.

Joan Laporta ha revalidado su puesto como presidente del FC Barcelona y, pese a no asumir al cargo legalmente hasta el próximo 1 de julio, según los estatutos del club, éste ya trabaja en la hoja de ruta de la entidad en sus diferentes frentes abiertos. Uno de ellos son las obras del Camp Nou, que continúan su lento progreso y lo que les queda. La cubierta es uno de los temas que preocupa a club y socios, ya que ésta obligará a abandonar el Camp Nou el tiempo que dure su ejecución e instalación.

Joan Laporta ha manifestado en diferentes antenas el interés del club en tramitar e iniciar las obras pertinentes en el Johan Cruyff para ampliar la capacidad de espectadores de éste, al menos en 10.000 butacas extra.

«Queremos ampliar el Johan. Se ha hablado con el Ayuntamiento de Sant Joan Despí y vimos que no eran contrarios. Hay un tema de los accesos que se colapsan mucho, pero son asumibles 10.000 espectadores más», ha indicado Laporta a Catalunya Ràdio sobre el Johan Cruyff, actualmente con capacidad para 6.000 culés. El presidente culé espera con esto hacer «crecer el femenino y el Barça Atlètic, hay que potenciar a los jóvenes».

Según la normativa de la Liga, los estadios en la élite deben albergar al menos a 8.000 espectadores, cifra que no cumple el Johan Cruyff y por la que no quiere «pedir otro favor a la Liga» Joan Laporta. Según el presidente, las obras para la colocación de la cubierta supondrían entre «un mes o mes y medio», aunque las previsiones reales son de tres o cuatro meses.

Ahir vam fer història 💙❤️ Una victòria incontestable en una jornada electoral que quedarà per sempre a la memòria dels culers. Gràcies a tots els socis i sòcies que vau acudir a les urnes i vau demostrar la força del barcelonisme. Som més que un club!#DefensemElBarça pic.twitter.com/JRLUmvRCNx — Defensem el Barça (@defensemelbarca) March 16, 2026

«No queremos volver a Montjuic por todo el lío que significa y lo que nos cuesta. No sale a cuenta», analiza Laporta, que está dispuesto a no volver a tener que recurrir a la baza del Estadio Olímpico Lluís Companys mientras las obras del Camp Nou imposibilitan su uso.

Así, el Barça tomará cartas en el asunto en las próximas semanas con el Johan Cruyff para ampliar su capacidad de los 6.000 actuales a los 16.000 de aforo, que permitirían al club dar uso a la ciudad deportiva cuando el Camp Nou esté inhabilitado, evitando así el importante pellizco que supone el alquiler del Lluís Companys y evitando toda la logística y desembolso económico que supone.