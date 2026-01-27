Palo de la Seguridad Social si estás en el paro: te van a quitar la prestación por hacer esto

En los últimos meses muchos parados que reciben la prestación por desempleo está viviendo un problema que no esperaban y que está generando dudas en las oficinas de empleo. El SEPE está paralizando el pago del paro en aquellos casos en los que descubre que el beneficiario ha empezado un curso sin comunicarlo antes. La intención de muchos era simplemente reforzar su formación, pero la administración interpreta ese silencio como un incumplimiento de la obligación de informar de cualquier actividad que pueda condicionar la disponibilidad para trabajar. Esa omisión es suficiente para que se active la suspensión, incluso cuando no existe mala fe y el objetivo del desempleado es mejorar sus opciones de reincorporarse al mercado labor

La Seguridad Social y el SEPE cruzan datos de forma constante, y ese seguimiento está detectando situaciones que hasta ahora pasaban desapercibidas. Personas que comienzan un curso, no notifican nada y, semanas después, reciben un aviso de suspensión del paro. En la mayoría de los casos, los afectados aseguran que desconocían esta obligación y que su intención nunca fue incumplir ninguna norma. Solo querían seguir formándose. Sin embargo, la normativa es clara desde hace años ya que en ella se explica de forma clara que cualquier cambio que pueda afectar a la disponibilidad para trabajar debe ser comunicado. Y la formación, dependiendo de su duración y características, entra de lleno en ese apartado.

Palo de la Seguridad Social si estás en el paro: te van a quitar la prestación

Para mantener la prestación por desempleo hay que cumplir una condición básica que no es otra que la de estar disponible en todo momento para aceptar una oferta laboral. Cuando una persona se apunta a un curso con horarios rígidos, de larga duración o incluso en el extranjero, la administración puede interpretar que ya no cumple ese requisito. Y cuando eso ocurre, la reacción suele ser inmediata ya que se produce la suspensión temporal o incluso anulación del derecho a cobrar el paro.

El problema está en que la persona no informe del inicio de esos estudios. Es más cuando se detecta esta situación y se produce la sanción, es posible que la Seguridad Social reclame a la persona cantidades que ya había cobrado durante el tiempo que lleva estudiando sin haber notificado nada al SEPE. El sistema parte de la idea de que, sin comunicación previa, la administración no puede valorar si el curso es compatible o no con la búsqueda activa de empleo.

No todos los cursos implican problemas, pero algunos sí

La Seguridad Social distingue entre formaciones compatibles e incompatibles. Dentro del segundo grupo están los cursos en el extranjero, los programas formativos de larga duración o aquellos que exigen una dedicación que impide incorporarse de inmediato a un puesto de trabajo. También generan incidencias los cursos online internacionales que requieren conexión diaria en horarios cerrados o que son compatibles con los que suelen ser, horarios de trabajo.

Cuando se produce una situación así, el SEPE evalúa si esa formación interfiere con la disponibilidad del desempleado. Y si concluye que sí, la suspensión puede durar todo el tiempo que dure el curso. Por el contrario, muchos cursos subvencionados, talleres cortos o formaciones aprobadas por el propio SEPE no suponen ningún problema, siempre que se comuniquen con antelación aunque generalmente la administración ya queda enterada al hacer la inscripción el curso si tenemos en cuenta, que esta suele hacerse a través de su portal.

El cruce de datos y aviso automático puede generar en sanción

Buena parte de los afectados han descubierto la suspensión después de un cruce de información entre organismos o mediante comprobaciones rutinarias. No es necesario que alguien denuncie ni que haya una investigación específica. La Seguridad Social insiste además en que el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento.

Cuando la administración detecta una incompatibilidad, envía una notificación en la que informa de la suspensión temporal del paro y, si corresponde, de la devolución de cantidades indebidas. El beneficiario puede presentar alegaciones, pero si el curso realmente impide aceptar un empleo de inmediato, el margen es muy limitado.

Qué dice la normativa y qué se debe hacer

La legislación establece que cualquier cambio que pueda afectar a la prestación debe comunicarse al SEPE de forma obligatoria desde trabajos temporales, a cambios de domicilio y, por supuesto, el inicio de estudios. El objetivo es que la administración pueda decidir si el curso es compatible con la situación de desempleo y si mantiene o no la prestación.

Aun así, existen formaciones totalmente compatibles. Muchas de las que ofrecen los servicios públicos de empleo o centros acreditados pueden realizarse sin perder el paro, pero siempre cuando se notifiquen antes de empezar.

En resumen: estudiar no es el problema. El problema es hacerlo sin comunicarlo. Y con los controles actuales, esa omisión está costando la prestación a más personas de las que imaginan.