El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este martes con una ligera subida del 0,04%, lo que le ha permitido conservar la cota psicológica de los 17.600 puntos, situándose en los 17.687,3 puntos en torno a las 09.00 horas. Mientras que en el terreno internacional, la Unión Europea e India han anunciado este martes las bases de un acuerdo de libre comercio «histórico» con el que los exportadores europeos ahorrarán hasta 4.000 millones en aranceles cada año, pero que deja fuera sectores agrícolas sensibles como el arroz, el azúcar y el bovino y cuyos detalles deberán aún ser negociados en los próximos meses.

En este contexto, El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha dado la bienvenida a la conclusión de las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) e India, que constituye un «hito de primer orden» en la política comercial europea.

Bajo el plano macro español, el paro bajó en 118.400 personas en 2025, lo que supone un 4,5% menos que en 2024, mientras el empleo creció en 605.400 puestos de trabajo (+2,8%), cerrándose el ejercicio con un nuevo récord de 22.463.300 ocupados y un número de desempleados inferior a los 2,5 millones, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, los decretos leyes de las ayudas al transporte público y el ómnibus que incluye medidas del conocido como escudo social, entre ellas la revalorización de las pensiones para 2026, llegan este martes a su votación en el Pleno del Congreso y su continuidad está amenazada por el rechazo anunciado de PP y Vox, y las críticas de Junts, tres formaciones que suman mayoría absoluta y que hace un año ya tumbaron otro decreto similar.

Las empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la jornada, los mayores avances del Ibex 35 correspondían a Rovi (+1,31%), Unicaja Banco (+0,92%) y Redeia (+0,91%), mientras que, por el contrario, entre los retrocesos destacaban ArcelorMittal (-1,43%) y Cellnex (-0,96%).

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo positivo, con subidas del 0,51% para Milán, del 0,27% para Londres, del 0,18% para Francfort y del 0,16% para París.

En este escenario, el precio del barril de Brent -referencia en Europa- descendía un 0,37%, hasta los 64,54 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, bajaba un 0,28%, hasta los 60,46 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1858 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,231%.