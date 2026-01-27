La Unión Europea cierra un acuerdo histórico con India en plena batalla contra EEUU y Trump

La Unión Europea (UE) e India han anunciado este martes las bases de un acuerdo de libre comercio «histórico» con el que los exportadores europeos ahorrarán hasta 4.000 millones en aranceles cada año, pero que deja fuera sectores agrícolas sensibles como el arroz, el azúcar y el bovino y cuyos detalles deberán aún ser negociados en los próximos meses.

El anuncio se produce en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y comerciales, marcado por la guerra en Ucrania, el deterioro de las relaciones económicas con Rusia, la rivalidad estratégica con China y la incertidumbre generada por la política arancelaria de Estados Unidos. En este escenario, Bruselas y Nueva Delhi buscan diversificar sus socios comerciales y reforzar alianzas consideradas estables y fiables a largo plazo.

Desde la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha calificado el acuerdo como «la madre de todos los acuerdos comerciales» por su tamaño, ambición y alcance potencial. La Unión Europea confía en que, una vez entre en vigor el tratado, sus exportaciones a la India puedan llegar a duplicarse, gracias a una reducción drástica de los aranceles que hasta ahora limitaban seriamente el acceso al mercado indio.

Uno de los ejemplos más claros es el del vino europeo, que actualmente soporta aranceles de hasta el 150%, lo que en la práctica suponía un cierre casi total del mercado. Con el nuevo acuerdo, esos gravámenes se reducirán a un rango de entre el 20% y el 30%. También destaca el sector del automóvil, cuyos aranceles pasarán gradualmente del 110% actual a un 10%, aunque bajo un sistema de cuotas limitado a 250.000 vehículos al año.

El tratado contempla además la eliminación total de aranceles para sectores clave de la industria europea, como la maquinaria, los productos químicos y el sector farmacéutico, que hasta ahora afrontaban gravámenes de hasta el 44%, el 22% y el 11%, respectivamente. Estas medidas buscan reforzar la competitividad de las empresas europeas en uno de los mercados con mayor crecimiento del mundo.

En el ámbito agrícola, el acuerdo abre oportunidades selectivas, pero mantiene importantes exclusiones. El aceite de oliva europeo se beneficiará de un arancel del 0%, frente al 45% que pagaba hasta ahora, mientras que la carne de ovino pasará de un 33% a un 0%. También se reducen los gravámenes sobre preparados cárnicos y bebidas espirituosas, aunque productos especialmente sensibles para ambos bloques, como el arroz, el azúcar y la carne de vacuno, quedan fuera del pacto para proteger a los productores locales.

También hay acuerdo en materia de reglas de origen para asegurar que sólo los productos que hayan sido «procesados significativamente» en uno de los mercados pueda ser exportado en el régimen preferencial a la otra región, con el objetivo de evitar que terceros países exporten a India y reexporten desde ahí sus contingentes al mercado comunitario.