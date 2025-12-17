Bruselas da el palo definitivo a Pedro Sánchez y anuncia algo inaudito que te afecta: buenas noticias

La Comisión Europea ha presentado este martes una propuesta para modificar el veto a la venta de coches de combustión a partir de 2035, permitiendo en su lugar una producción limitada de estos vehículos hasta alcanzar un máximo del 10% de las emisiones de CO2 registradas en 2021. Esta iniciativa responde a la solicitud de la industria automovilística y del gobierno de Alemania, pero contrasta con la postura de países como España y Francia, que pedían mantener los objetivos ambientales inicialmente pactados, Pedro Sánchez el primero.

La semana pasada, el presidente del Gobierno español remitió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, solicitando que se mantuviera el veto a la venta de coches nuevos con motor de combustión en 2035. Sin embargo, la propuesta de Bruselas ha seguido la línea de flexibilizar las normas, priorizando las demandas de la industria y la presión del Ejecutivo alemán.

El primer paso para tomar una medida definitiva

Es importante destacar que esta medida es solo una propuesta inicial, y todavía deberá ser negociada entre el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo antes de convertirse en una regulación definitiva. El proceso legislativo aún puede modificar los límites y condiciones de la producción de coches de combustión en el futuro.

El Ejecutivo comunitario subraya que la propuesta busca ofrecer flexibilidad sin comprometer el objetivo final de alcanzar la neutralidad climática antes de 2050. Así, los fabricantes deberán lograr para 2035 una reducción del 90% de las emisiones vinculadas a los vehículos de combustión, mientras que el margen del 10% permitirá mantener en el mercado modelos como los híbridos enchufables, los vehículos con extensores de autonomía, los híbridos suaves y los coches con motor de combustión interna, tal como solicitaba la industria. Además, la neutralidad en las emisiones se podrá alcanzar mediante créditos verdes, obtenidos con el uso de combustibles renovables sostenibles o de acero de bajas emisiones de carbono producido en Europa.

Ursula Von der Leyen deja de lado a Pedro Sánchez

Horas antes de la propuesta, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, pidió a Bruselas que no se retrasara el fin de la comercialización de vehículos de combustión previsto para 2035, en línea con la postura de España y frente a las demandas de países como Alemania. Aagesen recordó la carta enviada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que se defendía mantener los compromisos ya adquiridos, una petición que Bruselas ha dejado de lado.

Por otro lado, la Comisión Europea propone modificaciones específicas en las normas sobre emisiones de CO2 de vehículos pesados, ofreciendo cierta flexibilidad para facilitar el cumplimiento de los objetivos de 2030.

En el caso de los vehículos corporativos se establecen objetivos obligatorios a nivel nacional para fomentar que las grandes empresas prioricen la compra de vehículos de cero emisiones y de bajas emisiones, impulsando la transición hacia un parque automovilístico más sostenible.