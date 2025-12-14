La Comisión Europea (CE) estudia revocar, por iniciativa propia, los aranceles aplicados a los vehículos eléctricos producidos en China del Grupo Volkswagen, lo que beneficiaría al Cupra Tavascan, el único modelo que exporta de China a Europa el fabricante automovilístico alemán. Aunque las conversaciones parecen encauzadas y se respira optimismo en la compañía, el CEO de Seat y Cupra, Markus Haupt ha confirmado que aún no hay ninguna decisión en firme sobre las tasas y habrá que esperar entre uno y dos meses para conocer la resolución de Bruselas.

«Nuestra prioridad, desde hace ya varios meses, es eliminar esos aranceles adicionales -en referencia a las tasas que impuso la Comisión Europea a los vehículos 100% eléctricos producidos en China-, para eso hemos entrado en un proceso que se conoce como undertaking, del que nos encontramos en la fase final, pero la decisión final no está tomada», ha señalado el CEO de Seat Cupra, Markus Haupt, en un encuentro con los medios de comunicación en el marco de la inauguración de la planta de ensamblaje de baterías en la fábrica de Martorell (Barcelona), al que ha asistido OKDIARIO.

No obstante, Haupt ha confirmado que «desde la compañía somos optimistas y esperamos recibir respuesta en un plazo breve, de entre uno y dos meses, y que sea una respuesta positiva, ya que eso, lógicamente, le va a quitar ese lastre al Cupra Tavascan, que a día de hoy es un modelo deficitario para la compañía y que afecta negativamente a los resultados», ha añadido el directivo.

Cupra Tavascan

El producto objeto de esta reconsideración consiste en vehículos eléctricos de batería nuevos diseñados principalmente para el transporte de personas, excluidos los vehículos de la categoría L y las motocicletas, propulsados (independientemente del número de ruedas puestas en movimiento) únicamente por uno o varios motores eléctricos, incluidos los que tienen un extensor de autonomía de combustión interna.

Esta medida sólo afecta, por el momento, a los vehículos del Grupo Volkswagen, Volkswagen Anhui, la joint venture de la firma alemana en China, y Seat y Cupra, compañía que la Comisión Europea considera que aportó pruebas suficientes, tras haber recibido por su parte una oferta de compromiso del producto afectado, es decir, un cambio de precios, volúmenes o, en este caso, condiciones comerciales para evitar sanciones más duras.

Impacto en las cuentas

El CEO de Cupra y Seat ha confesado que esto no ha sido lo único que ha afectado de forma negativa a los resultados de la compañía y ha destacado como la reducción de las ventas de los vehículos de combustión para cumplir con los objetivos de emisiones de CO2 de Bruselas ha afectado en las cuentas del último trimestre.

«La descarbonización y los objetivos de CO2 son los que marcan el camino comercial que tenemos para los próximos años y en la actualidad también. Entonces, esos objetivos directamente nos llevan a que tenemos que vender más vehículos 100% eléctricos o electrificados, como pueden ser los híbridos enchufables, que cuentan con un margen inferior al que tenemos en los vehículos de combustión. Entonces estamos un poco encorsetados», ha confesado Haupt en declaraciones a este diario.

Además, el directivo ha argumentado que «en Seat y Cupra podríamos seguir vendiendo más coches de combustión con márgenes mejores, pero entonces pagaríamos multas millonarias por penalización de no cumplir los objetivos de CO2».

Respecto a la prohibición de los motores de combustión más allá de 2035, Haupt ha confesado que la compañía está preparada para ser 100% eléctrica y cumplir con las normativas vigentes en la Unión Europea (UE), pero ha insistido en la necesitadad de que Bruselas actúe con «estabilidad, claridad en las decisiones y flexibilidad» para tener éxito en esta fase de transición.