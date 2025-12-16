Changan comenzará a comercializar sus coches en España con la entrada del nuevo año, pero esta no será la única marca que la marca china venderá en nuestro mercado y ya planea el desembarco de su firma de vehículos de lujo antes de 2030. Una estrategia que ya han realizado otros fabricantes automovilísticos chinos, como es el caso de BYD con Denza, o del Grupo Chery con Lepas, al igual que MG, que también estudia la distribución en el mercado español de sus coches premium bajo el nombre de IM.

Así lo han señalado fuentes cercanas a la compañía que han explicado, en conversaciones con este diario, que han confirmado que antes de 2030 Avatr, la marca de lujo de Changan, comenzará a comercializar sus vehículos en el mercado español. Se trata de coches premium propulsados por motores 100% eléctricos y con un alto nivel de tecnología, características con las que su principal competidor sería Denza, como firma asiática, o Polestar, como europea.

Avatr cuenta con cuatro modelos 100% eléctricos: Avatr 11, Avatr 12, Avatr 07 y Avatr 06. Aún no ha llegado a los distintos mercados europeos, pero la marca ya posee cerca del 10% del mercado de vehículos eléctricos de lujo en los Emiratos Árabes Unidos, además, se ha consolidado como una de las marcas de referencia en Tailandia, y ha recibido una excelente acogida en Singapur a tan solo semanas de su lanzamiento.

A día de hoy, la marca premium de Changan supera los 190.000 propietarios en todo el mundo con la mayor parte de las ventas en China.

No obstante, Europa sigue siendo un pilar fundamental en la estrategia global de Changan, impulsada por su compromiso ‘En Europa, para Europa’. De cara al futuro, la compañía acelerará su estrategia de localización en el continente, apostando por un crecimiento sostenible y una profunda integración local, con el fin de ofrecer productos y servicios premium a los usuarios europeos. Tanto es así que el fabricante automovilístico chino busca nuevos inversores para implantar producción en el Viejo Continente.

Los coches de Changan

Dentro de la estrategia de la marca también se contempla la comercialización de Nevo en los distintos mercados europeos. Una marca de Changan que va dirigida a un público más generalista con modelos que van desde coches compactos hasta SUV de gran tamaño.

Pero tanto para ver Nevo como para ver Avatr en las carreteras españolas habrá que esperar, ya que está previsto que no lleguen al mercado antes de 2030. Primero lo hará Changan, que ya está construyendo su red de proveedores en el mercado español para la comercialización de los vehículos con la entrada del nuevo año, al que está previsto que llegue con sus últimos modelos: el L06 y la versión de largo alcance con seis plazas S09.