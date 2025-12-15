España se convierte en el país de entrada del coche chino. La Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores (Ganvam) ha señalado que la penetración de estas marcas en el mercado español es el doble que en el resto de Europa. Unas cifras que explican que marcas como Omoda o Lepas hayan apostado por iniciar su desembarco en Europa por nuestro país.

Así lo ha señalado Fernando Miguélez, director general de Ganvam, en un encuentro con periodistas, en el que ha apuntado también que prevé un crecimiento estimado del 12,5% en el mercado de turismos nuevos, lo que supone situarse en el entorno de los 1,14 millones de unidades en 2025. Además, ha destacado que habrá que esperar al 2026 para recuperar las cifras previas al impacto de la pandemia, ya que este próximo año está previsto que se alcancen las 1,2 millones de matriculaciones de turismos nuevos, lo que supondrá un crecimiento del 5% respecto al actual ejercicio.

Efecto del coche chino en España

El incremento a doble dígito del 2025 se debe, entre otros factores, a un comportamiento «atípico» en el canal de particulares, como consecuencia de factores coyunturales como el efecto Dana o el efecto precio del coche chino, que apenas tienen penetración entre las flotas. Asimismo, las marcas chinas todavía no tienen presencia en el mercado premium. «En su territorio ya lo hacen, hasta ahora es residual en todos los canales, pero iremos viendo cómo estos fabricantes traen coches de mayor precio y prestaciones», ha apuntado Miguélez.

En concreto, en España, donde la cuota de mercado de estas marcas chinas (9,5%) dobla a la media europea, siete de cada diez matriculaciones se registra en el canal particular, frente al 46,3% de media. Según el análisis de Ganvam, estas marcas chinas han puesto en el mercado vehículos con un avanzado componente tecnológico a precios muy competitivos, permitiendo que los modelos antes reservados a ciertos perfiles de consumidor «se vuelvan más accesibles».

En cuanto al comportamiento del mercado, en España se está dando un escenario tendencial en el que la propiedad cede terreno a nuevas formas de acceso y financiación de los vehículos. De esta forma, las compras de particulares se han reducido casi nueve puntos porcentuales en la última década, y suponen actualmente el 46,8% de las matriculaciones, frente al 55,6% que representaban en 2015.

Ayudas a la compra de eléctricos

Dentro de este buen comportamiento del mercado, también ha destacado el papel de las ayudas del Plan Moves III, que ha permitido impulsar la electrificación, contribuyendo a que 2025 cierre con una cuota estimada de turismos electrificados cercana al 20% del total.

En esta línea, Ganvam ha recibido positivamente el Plan Auto+, que contará con 400 millones de euros para mantener los incentivos al parque automovilístico de combustión alternativa, y se ha mostrado expectante de que «se materialicen y aterricen estas medidas» con recursos presupuestarios en un momento en el que se está recuperando «el impulso del mercado».