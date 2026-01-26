Fact checked

Un brote del virus Nipah en el estado indio de Bengala Occidental, en las cercanías de Calcuta, ha encendido las alarmas de los sistemas de salud tanto dentro como fuera de Asia, aunque aun sin señales de expansión fuera de la zona afectada. Las autoridades sanitarias han confirmado al menos cinco casos de infección, incluidos profesionales sanitarios —médicos y enfermeras— lo que ha obligado al aislamiento de contactos y al rastreo epidemiológico intensivo para contener la transmisión.

El virus Nipah (NiV) pertenece a la familia Henipavirus y es una zoonosis —una enfermedad que se transmite de animales a humanos— cuyo reservorio natural son los murciélagos frugívoros. En brotes anteriores en Asia, estos animales han sido el origen primario de contagios, tanto directamente como a través de animales intermediarios como cerdos, así como por el consumo de alimentos contaminados.

Lo que hace especialmente preocupante a Nipah es su alta tasa de mortalidad, que en episodios documentados ha oscilado entre el 40 % y el 75 % e incluso más en algunos análisis científicos, dependiendo de la región y las condiciones de atención médica. Además, no existe vacuna ni tratamiento antiviral específico aprobado, lo que obliga a que la respuesta se base en aislamiento, rastreo de contactos y tratamiento de soporte de los síntomas.

En el brote actual cerca de Calcuta, las autoridades han puesto en cuarentena a decenas de personas que tuvieron contacto con los casos confirmados y están sometiendo a vigilancia médica a otros posibles infectados. En algunos casos, uno de los primeros enfermos, una enfermera, ha llegado a presentar síntomas graves, incluidos problemas respiratorios, lo que resalta el riesgo que supone este patógeno para los profesionales de la salud.

Controles sanitarios

A nivel internacional, países como Tailandia ya están implementando controles sanitarios en vuelos procedentes de India y otras naciones han reforzado los sistemas de monitoreo de viajeros, aunque hasta el momento no se han detectado casos fuera de la zona afectada.

Las autoridades sanitarias y organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) siguen de cerca la situación porque, aunque el Nipah no es tan contagioso como otros virus respiratorios (como el SARS‑CoV‑2 responsable de la COVID‑19), su letalidad y falta de herramientas terapéuticas lo convierten en un patógeno prioritario de estudio y vigilancia.

Históricamente, los brotes de Nipah han sido localizados y de corto alcance, pero su persistencia en el sur y sudeste asiático —incluyendo frecuentes episodios en Bangladesh— subraya la necesidad de fortalecer sistemas de detección temprana, cooperación internacional y desarrollo científico para mitigar futuras amenazas.

Tratamientos posibles

Actualmente no existe un tratamiento antiviral específico ni vacuna aprobada para el virus Nipah, por lo que el manejo de los pacientes se centra en tratamiento de soporte. Esto incluye hidratación, control de la fiebre, manejo de síntomas neurológicos y, en los casos más graves, soporte respiratorio en unidades de cuidados intensivos. Algunos antivirales como ribavirina se han probado de forma experimental en brotes previos, aunque los resultados no son concluyentes. Además, se están desarrollando anticuerpos monoclonales y vacunas experimentales que han mostrado eficacia en modelos animales, pero aún no están disponibles para uso clínico en humanos.

La prevención sigue siendo la estrategia más efectiva contra Nipah. Incluye aislamiento de pacientes infectados, cuarentena de contactos, uso de equipos de protección personal para sanitarios y control de fuentes de contagio animal, como murciélagos frugívoros y cerdos. También se recomienda desinfectar superficies y evitar alimentos potencialmente contaminados, como frutas crudas.