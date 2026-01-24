Varias empresas de Mercosur enviaron comitivas a compañías españolas para estudiar su forma de producir, según ha podido saber OKDIARIO a través de fuentes relacionadas con este procedimiento. Con ello, las mercantiles buscaban conocer con detalle toda la normativa y legislación europea y poder adaptarse a dichas restricciones para comerciar sin problemas tras el acuerdo comercial firmado con la Unión Europea (UE).

En general, tal y como ha publicado este periódico, las empresas de la zona sudamericana interesada «han invertido millones de euros» para poder adaptar determinados procesos productivos a los europeos y poder vender según las normas europeas.

En ese sentido, los empresarios de esos países consultados por OKDIARIO aseguran que esa inversión que han realizado no está siendo tomada en cuenta en los debates de la UE. Las voces más críticas con el acuerdo consideran que existe una desventaja competitiva por las condiciones en las que se elaboran los productos allí.

No obstante, los productores de Mercosur insisten en que ellos han tenido que gastar dinero, enviar comitivas y estudiar a fondo y presencialmente a Europa para poder vender en la UE. Por ello, no es de extrañar que comiencen a ratificar y a aplicar el acuerdo con brevedad.

La Comisión Europea, dirigida por Von der Leyen, ha asegurado que lo empezará a aplicar en el momento en el que cualquier país de Mercosur comience a hacerlo. Fuentes solventes explican que esto puede suceder antes de dos meses.

El acuerdo entre la UE y Mercosur

En ese sentido, el Partido Popular ha acusado a Vox de «agilizar» la entrada en vigor del acuerdo de Mercosur sin contar con las suficientes garantías para el campo español al colaborar con que se envíe ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). A su entender, con su voto en Bruselas, la formación de Santiago Abascal «daña» al sector.

En unas declaraciones grabadas difundidas por el PP, el vicesecretario de Economía de los populares, Alberto Nadal, ha asegurado que ese voto de Vox con los independentistas y «la izquierda radical» en el Parlamento Europeo «hace daño a los agricultores españoles».

Según ha explicado, ese voto fue sobre la cuestión concreta de si se mandaba el acuerdo de Mercosur al TJUE o no. «Esto lejos de ayudar al campo y lejos de frenar el acuerdo de Mercosur, lo que ha hecho es quitar las garantías que podían tener los agricultores españoles en el acuerdo», ha indicado, para añadir que disponían de margen de actuación hasta junio.

El vicesecretario del PP ha explicado que su formación «había condicionado el voto en junio» a que los agricultores españoles «tuvieran sus garantías», empezando por la aprobación en febrero de un reglamento de aplicación de salvaguardas.

Además, el político ha señalado que contaban con los próximos meses para pedirle a las autoridades de la UE garantías sobre algunas cuestiones concretas que para el PP «son esenciales» antes de ratificar el acuerdo: «45.000 millones adicionales para la PAC; un verdadero plan de desregulación que ponga a los agricultores europeos en pie de igualdad que el resto de competidores; un control efectivo en fronteras e inspecciones en origen que garantizara igualdad de reglas de juego para los agricultores europeos y para los agricultores de los países de Mercosur».