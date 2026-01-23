Mercosur «invirtió millones» en adaptarse a la UE pero podrá vender sin garantías por llevarlo al TJUE

Las empresas de los países del Mercosur «invirtieron millones» para adaptar su producción a la normativa de la Unión Europea (UE) y poder cumplir con el acuerdo, según fuentes empresariales solventes. Sin embargo, el hecho de que el Parlamento Europeo haya votado a favor de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) revise dicho acuerdo, permite que, mientras se está estudiando el caso, el tratado se ponga en marcha antes de debatir las garantías y salvaguardas.

Múltiples empresas de países como Paraguay llevan tiempo preparando su producción para poder vender alimentos y otros enseres en tierras europeas. Muchas de esas garantías no serán necesarias a causa de que varios partidos han decidido votar a favor de que la Justicia revise el acuerdo.

Al hacer eso, el Parlamento se ha visto impedido a la hora de complementarlo con medidas de salvaguarda, pues el caso está siendo revisado. Por tanto, puede entrar en vigor en cualquier momento.

En ese sentido, la Comisión Europea, dirigida por Von der Leyen, ha asegurado que lo hará en el momento en el que el cualquier país de Mercosur comience a aplicarlo. Fuentes solventes explican que esto puede suceder antes de dos meses.

En ese sentido, el Partido Popular ha acusado a Vox de «agilizar» la entrada en vigor del acuerdo de Mercosur sin contar con las suficientes garantías para el campo español. A su entender, con su voto en Bruselas, la formación de Santiago Abascal «daña» al sector.

El problema de la UE con Mercosur

En unas declaraciones grabadas difundidas por el PP, el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, ha asegurado que ese voto de Vox con los independentistas y «la izquierda radical» en el Parlamento Europeo «hace daño a los agricultores españoles».

Según ha explicado, ese voto fue sobre la cuestión concreta de si se mandaba el acuerdo de Mercosur al TJUE o no. «Esto lejos de ayudar al campo y lejos de frenar el acuerdo de Mercosur, lo que ha hecho es quitar las garantías que podían tener los agricultores españoles en el acuerdo», ha indicado, para añadir que disponían de margen de actuación hasta junio.

El vicesecretario del PP ha explicado que su formación «había condicionado el voto en junio» a que los agricultores españoles «tuvieran sus garantías», empezando por la aprobación en febrero de un reglamento de aplicación de salvaguardas.

Además, el político ha señalado que contaban con los próximos meses para pedirle a las autoridades de la UE garantías sobre algunas unas cuestiones concretas que para el PP «son esenciales» antes de ratificar el acuerdo: «45.000 millones adicionales para la PAC; un verdadero plan de desregulación que ponga a los agricultores europeos en pie de igualdad que el resto de competidores; un control efectivo en fronteras e inspecciones en origen que garantizara igualdad de reglas de juego para los agricultores europeos y para los agricultores de los países de Mercosur».

Nadal ha resaltado que este miércoles en el Parlamento Europeo lo que se votaba era que el acuerdo se mande al Tribunal de Justicia de la Unión Europea «para que dictamine si es conforme o no el acuerdo a los tratados», algo que, a su juicio, «sólo se hace para ganar tiempo».

Nadal ha dicho que los partidos que votaron a favor de esa medida en el Parlamento de la UE dicen que así no entrará en vigor Mercosur pero «lo que ha provocado es exactamente lo contrario» porque inmediatamente después, al día siguiente de la votación del Parlamento Europeo, la Comisión Europea ha planteado «la entrada en vigor provisional del acuerdo, desde ya».