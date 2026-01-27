La profesión que no quieren los españoles y hay vacantes: sueldos a partir de 1.500 euros

Un militar ha desvelado en un vídeo viral el salario que reciben los profesionales de las Fuerzas Armadas. Este profesional ha confesado que reciben un sueldo mínimo de 1.500 euros netos al mes, a lo que hay que añadir los diferentes complementos que reciben este tipo de trabajadores. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el sueldo en esta profesión, que parte de un mínimo de 1.500 euros al mes sin contar con los bonus.

En España hay actualmente 22 millones de afiliados a la Seguridad Social y el gran dilema de muchos trabajadores en nuestro país es que un empleo ya no da para cuadrar las cuentas a final de mes. En los últimos años, la inflación ha subido en mayor proporción que los salarios y eso ahoga a millones de españoles que sufren para no acabar el mes en pérdidas. La mediana salarial anual de los españoles está entre 23.000 y 24.000 euros, que son alrededor de 1.700 euros brutos al mes.

La precariedad salarial que hay en España está en el foco de la noticia y por ello la empresa de recursos humanos Talent Match ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que uno de los entrevistados es un militar, que ha desvelado que el salario mínimo en el ejército es de 1.500 euros para los soldados recién entrados a las Fuerzas Armadas.

Estos salarios están publicados en el Reglamento de Retribuciones de las Fuerzas Armadas, que se puede comprobar en el Boletín Oficial del Estado, mediante el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Retribuciones del Personal de las Fuerzas Armadas, actualizado por última vez el pasado mes de marzo. Aquí se especifica que el salario neto de un soldado es de 1.350 euros al mes, el de sargento de 1.800 euros netos al mes y el de teniente de 2.300 euros al mes. Todo ello teniendo en cuenta que es el salario base y hay que añadirle unos complementos.

La profesión con sueldos a partir de 1.500 euros

«Nuestros valores y la manera de enfocar la vida son muy distintos a los que se viven en estos momentos. Nosotros estamos enfocados en nuestros ideales, a la defensa de la patria o prepararnos para un objetivo que Dios no quiera que llegue nunca», cuenta este militar que es entrevistado en las calles de Madrid.

A la pregunta del salario, responde de la siguiente manera: «Los soldados que llevan poco tiempo rondan los 1.400 euros aproximadamente. A partir de ahí, según el escalón, los trienios, complementos que correspondan, vas ascendiendo. No sé cuánto podrán llegar a cobrar los mandos más altos».

«A partir de 1.500 euros para arriba», informa sobre el sueldo de los militares dentro del ejército. Este profesional de las Fuerzas Armadas también deja claro uno de los hándicaps de elegir esta profesión, en la que existe «movilidad geográfica». «Hay que estar con las maletas preparadas para cuando y donde te manden», dice este militar que se ha hecho viral después de hacer público el sueldo que tiene un militar en España durante sus primeros años en el ejército. En ciertos casos se podrá llegar hasta los 2.000 euros al mes cumpliendo con unos complementos, como puede ser la movilidad geográfica.