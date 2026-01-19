La Fundación San Pablo CEU ha celebrado la 29ª edición de los Premios CEU Ángel Herrera. Los cerca de 200 invitados presentes en la entrega de premios han dedicado una gran ovación a las Fuerzas Armadas, premiadas en la categoría Ética y Valores, mostrando así su admiración y cariño a una institución que siempre responde ante situaciones excepcionales, como la del reciente accidente ferroviario en Adamuz.

Una tragedia que ha marcado este acto, convirtiéndolo en un homenaje y que ha arrancado con el rezo de un padrenuestro en recuerdo a las víctimas y sus familiares. Precisamente, el jurado había destacado de las Fuerzas Armadas «su actuación ejemplar en situaciones de especial dificultad y emergencia, así como su espíritu de sacrificio, disciplina y coherencia institucional, que las convierten en un referente ético para toda la sociedad».

La Fundación Universitaria San Pablo CEU ha celebrado así una nueva edición de estos premios, una cita ya consolidada que reconoce y agradece la labor de personas e instituciones que, desde distintos ámbitos de actuación y responsabilidad, contribuyen a la construcción de una sociedad más justa, solidaria y humana.

La cultura y la historia también han ocupado un lugar central en el acto. Puy du Fou ha recibido el premio en la categoría Difusión de la Cultura Católica. Su presidente, Nicolas de Villiers, ha agradecido la distinción y ha destacado que “Puy du Fou pone en escena, con entusiasmo y pasión, las raíces culturales y espirituales de los pueblos. Estas raíces cristianas han construido una gran civilización milenaria de la que todo español, francés y europeo puede sentirse orgulloso”.

En el ámbito empresarial, los Premios CEU Ángel Herrera han puesto el foco en la promoción de la educación y en el desarrollo del talento. El Premio en la categoría Innovación Educativa en el Sector Tecnológico ha sido concedido a HP. Inés Bermejo, directora general de HP Iberia, ha manifestado que “somos una compañía de innovación en la que creemos firmemente que la tecnología puede mejorar la vida de las personas, por lo que queremos acercar la empresa a la educación”.

Por su parte, la Fundación Rafael del Pino, ha recibido el Premio en la categoría de Colaboración Empresarial con el sector Educativo. María del Pino y Calvo-Sotelo, presidenta de la Fundación, ha destacado que “lo que nos impulsa a seguir adelante es el impacto en las trayectorias de tantos jóvenes, en la sociedad y en el espíritu emprendedor”.

El compromiso y la excelencia profesional de los antiguos alumnos del CEU han vuelto a ser protagonistas en la categoría Alumni. El Premio CEU Ángel Herrera Alumni – Trayectoria de Excelencia ha recaído en Juan López-Belmonte, presidente de Rovi, mientras que el Premio Alumni – Proyección y Compromiso ha sido concedido a Marta Puyol, directora científica de la Asociación Española Contra el Cáncer.

La difusión y defensa de valores en redes sociales también han sido destacadas en estos reconocimientos. El Premio CEU Ángel Herrera a los Valores e Influencia en Redes Sociales ha sido concedido a María García de Jaime y Tomás Páramo, por su testimonio público de fe, familia y esperanza. Ambos han reconocido que “merece la pena vivir desde los valores y ponerlos al servicio de la sociedad”.

El compromiso con los más vulnerables se ha visto reflejado también en la concesión del Premio CEU Ángel Herrera a la Solidaridad, Cooperación al Desarrollo y Emprendimiento Social a la Asociación Mamás en Acción. El CEU ha reconocido su labor de acompañamiento a menores hospitalizados en situaciones de especial vulnerabilidad, ofreciendo apoyo humano y emocional cuando más se necesita. Esta asociación trabaja en 54 hospitales de 11 ciudades españolas.

El Premio CEU Ángel Herrera al Mejor Trabajo Periodístico ha recaído en Defensa de la memoria frente a la educación por competencias. Se trata de una entrevista al filósofo y pedagogo Gregorio Luri en el programa Espacio Abierto de Castilla y León Televisión, en la que destaca su contribución a la reflexión educativa y cultural a través de un periodismo riguroso y comprometido con el debate social.

Con esta nueva edición de los Premios CEU Ángel Herrera, la Fundación Universitaria San Pablo CEU reafirma su agradecimiento a quienes, desde la responsabilidad pública, la empresa, la cultura, la comunicación o la acción social, contribuyen con coherencia y vocación de servicio a una sociedad más humana.