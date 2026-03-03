Israel destruye un complejo nuclear secreto de los ayatolás de Irán donde desarrollaban armas atómicas

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado este martes que han atacado un complejo nuclear encubierto conocido como Minzadehei. El Ejército israelí ha señalado que Irán había trasladado su infraestructura nuclear a esta instalación subterránea, que contaba con protección contra ataques aéreos, con el objetivo de resguardar sus actividades. En una rueda de prensa, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general de brigada Effie Defrin, ha explicado que en la instalación parcialmente subterránea, conocida como Minzadehei, un grupo de científicos nucleares trabajaba en secreto para desarrollar capacidades necesarias para la fabricación de armas nucleares.

El Ejército israelí ha detallado en el cuarto día de la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra la tiranía de los ayatolás que sus fuerzas vigilaron las actividades de los científicos nucleares iraníes y lograron localizar su nuevo lugar de operación, lo que permitió llevar a cabo un ataque preciso contra el complejo secreto, dañando significativamente las capacidades nucleares del régimen iraní.

Durante los últimos años, Irán también había estado trabajando en explosivos de alta potencia en la instalación militar de Parchin, que pueden ser utilizados tanto en la fabricación de armas nucleares como con fines militares convencionales o incluso civiles.

🎯 SITIO DE DESARROLLO DE ARMAS NUCLEARES ALCANZADO El complejo encubierto “Minzadehei” era utilizado por un grupo de científicos nucleares que operaban para desarrollar un componente clave para armas nucleares. Mediante inteligencia, las FDI rastrearon las actividades en esta… pic.twitter.com/p3VKNkxQrk — FDI (@FDIonline) March 3, 2026

El ataque forma parte de la operación conjunta de Israel y Estados Unidos contra la capacidad nuclear de Irán, que incluyen ataques previos a instalaciones como Fordow y Natanz, y pone de manifiesto el esfuerzo de inteligencia para neutralizar las capacidades del régimen iraní antes de que puedan convertirse en armas operativas.

Las autoridades israelíes han destacado que estos ataques reducen significativamente la capacidad del régimen iraní de avanzar en su programa nuclear militar, al tiempo que subrayan la importancia de la supervisión constante y precisa de las instalaciones subterráneas para contrarrestar posibles desarrollos estratégicos del régimen de Teherán.

Según las FDI, tras la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio de 2025 —durante la cual se atacaron varias instalaciones nucleares iraníes— Teherán no detuvo su actividad nuclear militar, sino que continuó desarrollando capacidades para armas nucleares y trasladó parte de su infraestructura a un sitio subterráneo protegido contra ataques aéreos.