Pilar Losantos: «Hay que dignificar el papel real de nuestras Fuerzas Armadas»

La presidenta de OKDIARIO, Pilar Losantos, inauguró este jueves las I Jornadas de Defensa que celebra el medio en el hotel Wellington de Madrid con un discurso en el que reivindicó el papel esencial de las Fuerzas Armadas y reconoció la falta de pedagogía sobre su labor tanto por parte de los medios como del propio Ejército.

Losantos comenzó su intervención mostrándose comprensiva con Pedro Sánchez por su polémica declaración de 2014, cuando afirmó que eliminaría el Ministerio de Defensa. La presidenta atribuyó ese desconocimiento más a la falta de información que a responsabilidad del presidente, señalando que «durante muchos años ha hecho falta muchísima pedagogía sobre qué es la defensa y cuál es el papel que juegan nuestras Fuerzas Armadas».

La periodista criticó que tanto medios de comunicación como las Fuerzas Armadas se hayan «conformado» durante años, sin hacer el esfuerzo necesario por explicar a la sociedad civil la importancia de la defensa. «Hemos entrado en esa fase en la que unos y otros nos hemos resignado», lamentó.

Sin embargo, Losantos destacó que la invasión rusa de Ucrania ha servido para que los españoles comprendan que las Fuerzas Armadas «no son solamente un cuerpo que sirve para vitorear el 12 de octubre, sino que ocupan un rol esencial en el mantenimiento de todos los elementos por los cuales creemos que vivimos en una de las mejores sociedades del mundo».

La presidenta subrayó la necesidad de «dignificar a efectos sociales y transversales» el papel real de las Fuerzas Armadas, tanto por su importancia económica —gracias a la industria armamentística española— como social y en la protección de valores democráticos.

Losantos concluyó pidiendo a los ponentes que traten al público «como si aspirásemos a ser expertos» y reconociendo que el desconocimiento sobre la materia «no se basa en falta de interés, sino en que hasta ahora no nos habían explicado de la manera en la que correspondía».