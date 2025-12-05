Los fondos de inversión confirman el fin del estigma: la defensa atrae capital privado tras años de rechazo

La industria española de defensa ha dejado definitivamente de ser un sector «apestado» para convertirse en una de las principales oportunidades de inversión, según confirmaron este jueves los principales fondos de inversión y gestoras españolas en la mesa redonda «Fondos de inversión y capital riesgo en defensa» celebrada en las I Jornadas de Defensa de OKDIARIO en el hotel Wellington de Madrid.

El debate, moderado por Monique Zamora, reunió a Daniel Lorrain, principal de Hyperion Fund; Daniel Pascual, socio responsable del equipo de Defensa de Nazca Capital; Francisco Simón, responsable europeo de Asset Allocation de Santander AM; Dimas Cuevas Izaguirre, gestor de Carteras de Fondos de Sabadell Urquijo; y Enrique Aguado Valderrama, head of M&A and Capital Markets de Interpath Spain.

«Es un cambio estructural, no coyuntural»

Los cinco panelistas coincidieron en que el interés por la defensa no responde a una moda pasajera sino a una transformación profunda del sector. Daniel Lorrain, de Hyperion Fund, fue contundente: «Sin duda es un cambio estructural. Parte de nuestro trabajo como actores institucionales es aumentar la eficiencia de este mercado, históricamente un poco infrainvertido desde la perspectiva del capital privado».

Daniel Pascual, de Nazca Capital, subrayó que «esto no es coyuntural, es estructural. Estamos hablando de modernización, de una infrainversión en el mundo de la defensa y nuestro fondo nace con una vocación de apoyar a la industria en un momento en el que pensamos que esto es una tendencia de décadas».

Francisco Simón, de Santander AM, añadió una perspectiva temporal relevante: «No es de ahora, no es de los últimos meses. Incluso podríamos decir que ya en COVID fuimos conscientes de las vulnerabilidades que teníamos a la hora de depender de cadenas de suministro muy complejas».

«Casi un Plan Marshall europeo de gasto en defensa»

Dimas Cuevas, de Sabadell Urquijo, fue especialmente gráfico al describir la magnitud del cambio: «Tras 30 años de infrainversión en el sector de defensa, Europa se aboca al mayor rearme desde el final de la Guerra Fría. Esto no es un parche por las magnitudes que estamos viendo, es casi un Plan Marshall a la europea de gasto en defensa».

El gestor destacó que «se ha cambiado la narrativa. Ya no hablamos de una paz perpetua, sino de una preparación permanente» y que «quizás Trump nos ha despertado, nos ha insuflado esa energía geopolítica que necesitaba Europa».

Ciberseguridad, comunicaciones críticas y drones: los sectores estrella

Daniel Pascual, de Nazca Capital, fue el más explícito sobre las oportunidades concretas: «Estamos viendo muchísimas oportunidades. De hecho, acabamos de invertir en una compañía de ciberseguridad. El ciberespacio no conoce ni fronteras ni treguas y pensamos que esto está para quedarse».

El socio de Nazca reveló que también han invertido en comunicaciones críticas, «un área de crecimiento natural en el mundo de la defensa», y destacó los vehículos no tripulados como «una tendencia clara, una solución más flexible, menos costes y eficiente». Pascual añadió que «el mundo de la aeronáutica y todo lo que rodea la aeronáutica en el ámbito de la defensa también vemos muchas oportunidades. Podría aburriros con todas las oportunidades que estamos viendo encima de la mesa».

«Falta capacidad de producción, no conocimiento»

Enrique Aguado, de Interpath Spain, aportó un diagnóstico preciso sobre las carencias del sector español: «En España no falta know how, hay mucho conocimiento, hay mucho talento. Lo que falta es capacidad. Capacidad de producción». El experto en M&A destacó la necesidad de «invertir en todas esas cadenas de suministro» y alertó de que «la inversión pública cubre una parte pero suele llegar tarde».

España exporta el 70% de su producción de defensa

Daniel Pascual justificó por qué Nazca Capital lanzó el segundo mayor fondo de defensa en Europa: «Pensamos que España es uno de los países con más atractivo para invertir en el mundo de la defensa. Estamos muy por debajo de otros países en términos de inversión y pensamos que eso es una ventana de oportunidad». El directivo reveló un dato clave: «España exporta aproximadamente el 70% de lo que hace en defensa, que es un aliciente adicional para invertir en compañías españolas».

Consolidación del sector: «Un ecosistema tremendamente hiperfragmentado»

Los panelistas coincidieron en que el sector español necesita consolidación. «Nos hemos encontrado con un ecosistema tremendamente hiperfragmentado. Claramente se necesita consolidar para hacer players mucho más sólidas que sean capaces de atender la demanda de forma estable», afirmó Pascual.

Enrique Aguado confirmó esta visión desde su experiencia en M&A: «Vemos que va a haber una consolidación clarísima. Muchas empresas se encuentran en la disyuntiva de invertir en maquinaria y talento para dar servicio a la demanda o aprovechar el momento para dar paso a un socio que pueda acometer este tipo de inversiones».