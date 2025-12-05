Belluga Capilla: «Invertir en defensa es invertir en la seguridad de todos los españoles»

El coronel José María Belluga Capilla, subdirector general de Adquisiciones de Armamento y Material de la DIGAM, clausuró este jueves las I Jornadas de Defensa de OKDIARIO con un contundente mensaje: «Invertir en defensa es invertir en la seguridad de todos» y recordó que la defensa nacional «es una obligación y un privilegio de todos los españoles, no solo del personal que vestimos uniforme».

En su intervención en el hotel Wellington de Madrid, Belluga dirigió un mensaje directo a los representantes del sector industrial, financiero y de los medios de comunicación presentes: «Todos somos parte de la comunidad de la defensa. Nos afecta a todos como sociedad. Y va más allá incluso de lo meramente nacional». El subdirector destacó que la participación de todos estos sectores desde sus respectivos ámbitos «convierte a nosotros los españoles en un aliado fiable para nuestros socios y amigos».

«El Estado debe ser algo más que un cliente para las empresas españolas»

El coronel defendió un papel más activo del Estado en el apoyo a la industria de defensa, más allá de su función tradicional como comprador. «El apoyo lo presta el sector público no solo como demandante de los bienes y servicios, es decir, como cliente. Pero yo creo que somos algo más que un cliente. Debemos serlo para las empresas españolas», afirmó Belluga.

El subdirector de Adquisiciones explicó que este apoyo se materializa especialmente «a través de la concesión directa de préstamos para el desarrollo industrial de programas especiales de modernización, préstamos que tramita y concede el Ministerio de Industria y Turismo». Belluga subrayó que la industria de defensa es «esencial porque garantiza el potencial militar de una nación para proteger su soberanía y su independencia».

800.000 millones de euros adicionales en la UE

El militar destacó que esta apuesta por la financiación es compartida por la Unión Europea, que ha presentado «una estrategia común que incluye medidas como las compras conjuntas, proyectos comunitarios en invención e innovación» con propuestas «para movilizar hasta 800.000 millones de euros adicionales».

En España, precisó Belluga, «más de la mitad de la financiación en investigación y desarrollo la proporcionan las administraciones públicas», aunque el coronel reclamó mayor participación de la financiación privada: «El sector público evidentemente tiene que apoyar a aquellos sectores que generan innovación y que estén a la cabeza del desarrollo. Pero en esa misión que es estratégica, es importante ser ayudada por la financiación privada».

Tres características que hacen crítica la financiación

El subdirector de Adquisiciones explicó por qué la financiación resulta esencial en los programas de obtención de nuevas capacidades militares, destacando tres características fundamentales que los hacen especialmente complejos.

La primera es «la entidad misma de los programas», que suponen «un esfuerzo colosal para la tesorería de las empresas del sector». «Son programas largos, costosos, en donde se pide y se exige, por supuesto, lo mejor y que obligan a movilizar gran cantidad de recursos humanos y materiales», señaló.

La segunda característica es «la importante presencia de I+D», ya que «los grandes programas de obtención implican el desarrollo de tecnologías que o bien son inexistentes, poco maduras o revisar en profundidad las ya existentes, siendo a veces muy difícil su correcta cuantificación».

La tercera es «la incertidumbre» que acompaña a estos contratos, «muy ligada a la anterior». Belluga explicó que no se trata solo de «la falta de certeza absoluta de si se alcanzará o no determinado objetivo, sino a qué coste se hará todo ello». El coronel subrayó que «todo ello origina una necesidad adicional de financiación dadas las elevadas inversiones necesarias para acometer estos programas y los riesgos descritos. Su realización sería imposible sin el apoyo del Estado».

35 contratos del Plan Industrial saldrán este año

Belluga confirmó que en la DIGAM, presidida por el almirante Rosique, «estamos comprometidos y totalmente convencidos de que este año saldrán adelante los 35 nuevos contratos derivados del Plan Industrial y Tecnológico», correspondientes a 31 programas especiales de modernización.

El subdirector de Adquisiciones destacó que el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa «supone un punto de inflexión en la historia de las inversiones del Ministerio de Defensa» e «implica el desarrollo y adquisición de nuevas tecnologías que modernizarán las ya existentes y tienen un notable efecto multiplicador que se traduce en la creación de puestos de trabajo y en el incremento del capital tecnológico nacional».

El coronel concluyó reiterando su agradecimiento a OKDIARIO por esta iniciativa que «contribuye a la formación de una cultura de defensa y una conciencia de defensa» y recordando que todos los presentes «forman parte de la Política Nacional de Seguridad y Defensa» desde sus respectivos puestos en la sociedad civil.