Murcia denuncia la falta de 668 guardias civiles mientras el Gobierno deja sin ejecutar 1.743 millones en seguridad

La Región de Murcia se encuentra en una situación crítica en materia de seguridad, con una carencia de 668 guardias civiles y siendo la comunidad autónoma con menos efectivos policiales por cada 100.000 habitantes. Así se ha puesto de manifiesto este miércoles durante un desayuno informativo de OKDIARIO celebrado en Murcia y moderado por Pilar R. Losantos, presidenta del medio, en el que han participado la portavoz nacional de Interior del Partido Popular, Ana Vázquez, y el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias de la Comunidad, Marcos Ortuño.

El encuentro ha servido para evidenciar las carencias que sufre el territorio murciano en seguridad y las críticas del Partido Popular hacia la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en este ámbito. Según los datos aportados durante el desayuno, la región padece un «desmantelamiento total y absoluto de la Guardia Civil», con efectivos «bajo mínimos» que hacen «imposible» desarrollar su actividad con normalidad. A esto se suma que el Ministerio del Interior planea suprimir tres de los nueve grupos del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) existentes en la región.

El consejero Marcos Ortuño ha sido contundente al calificar la situación: «Tenemos un gobierno en España que no gobierna, un gobierno que no tiene proyecto, que no tiene presupuestos, un gobierno que se dedica a defenderse de los casos de corrupción que le rodea y un gobierno que maltrata a la Región de Murcia». Según Ortuño, los murcianos son considerados «ciudadanos de tercera» por el Ejecutivo central.

«A Marlaska le importa todo un bledo»

Ana Vázquez ha aprovechado el encuentro para cargar duramente contra la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien acusa de «negar todo» y de que «le importa todo un bledo» las reivindicaciones de los territorios. La portavoz popular ha denunciado que el Ministerio deja sin ejecutar una media de 1.743 millones de euros anuales en estos cinco años, mientras «los cuarteles en España se están cayendo a pedazos».

La dirigente del PP ha aportado datos demoledores sobre la inseguridad en España: las violaciones han subido un 217% en siete años con Marlaska, las agresiones sexuales un 60%, las okupaciones un 40% y las riñas callejeras un 60%. «Ahora hay más inseguridad que nunca», ha sentenciado, criticando que el Gobierno hable de «sensación de inseguridad inventada» cuando los datos demuestran lo contrario.

En materia de violencia contra las mujeres, Vázquez ha sido especialmente crítica con la ley del ‘solo sí es sí’, que ha generado «más de mil beneficios penitenciarios para agresores sexuales» y ha dejado «casi 200 violadores en la calle». «El Gobierno de Sánchez ha sido el peor gobierno para las mujeres», ha afirmado rotundamente.

Un maltrato que va más allá de la seguridad

Las críticas no se han limitado únicamente al ámbito de la seguridad. Durante el desayuno informativo se ha denunciado que Murcia es «la comunidad autónoma de España peor financiada», por lo que se ha exigido una reforma urgente del sistema de financiación autonómica. «No podemos recibir menos recursos del Estado, que son absolutamente necesarios para prestar servicios básicos como la sanidad, la educación y las políticas sociales», ha subrayado el consejero regional.

Además, se ha recordado la amenaza que supone para la región los intentos del Gobierno por acabar con el trasvase Tajo-Segura, una infraestructura considerada «fundamental» para el territorio murciano. «Nos ningunean en muchos ámbitos», ha lamentado Ortuño.

La estrategia «Región de Murcia más Segura»

Ante la pasividad del Gobierno central, el Ejecutivo regional ha anunciado la puesta en marcha de la estrategia «Región de Murcia más Segura», que se desarrollará entre 2026 y 2030 con un presupuesto de 120 millones de euros. El plan persigue alcanzar los 3.000 agentes de policía local en la región, mejorando además su formación y dotación de medios.

«La seguridad no es solamente una política pública, la seguridad es la base de todo. Sin seguridad no hay libertad, sin seguridad no hay convivencia, sin seguridad no hay progreso económico y social», ha explicado el consejero, quien ha insistido en que, aunque Murcia es una región segura, el objetivo es «que lo sea todavía más».

Datos alarmantes a nivel nacional

Durante el encuentro también se han aportado datos sobre la situación de la seguridad en el conjunto de España. Las violaciones han aumentado un 217% en los últimos siete años, las agresiones sexuales un 60%, las okupaciones de viviendas un 40% y las riñas callejeras un 60%. La tasa de criminalidad por cada mil habitantes ha pasado de 45 a 49 en este período, y según el CIS, la sensación de inseguridad ha subido siete puntos.

Se ha criticado especialmente la gestión del Ministerio del Interior, que deja sin ejecutar una media de 1.743 millones de euros anuales, mientras «los cuarteles y comisarías en España se están cayendo a pedazos». Entre los ejemplos citados figura la comisaría de Yecla, cuyas obras están abandonadas tras la quiebra de la empresa constructora, sin que el Ministerio haya vuelto a licitar su finalización.

Los representantes del PP han coincidido en que la primera medida en materia de seguridad si gobernara el partido sería reforzar las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil, mejorando sus condiciones laborales.