Ortuño anuncia un plan de seguridad de 120 millones para Murcia ante el «maltrato» del Gobierno de Sánchez

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, ha presentado este miércoles la estrategia «Región de Murcia más Segura», dotada con 120 millones de euros, que se desarrollará entre 2026 y 2030. El anuncio se ha producido durante un desayuno informativo de OKDIARIO celebrado en Murcia y moderado por Pilar R. Losantos, en el que Ortuño ha denunciado el «maltrato» que sufre la región por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de seguridad.

«La Región de Murcia es una tierra segura, pero queremos que lo sea aún más», ha afirmado el consejero, quien ha subrayado que «sin seguridad no hay libertad, sin seguridad no hay convivencia, sin seguridad realmente no hay nada». La estrategia pretende que «nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros mayores, nuestros comerciantes y las familias gocen cada vez de una mayor seguridad».

La región con menos policías por habitante

Ortuño ha denunciado que Murcia es «la comunidad autónoma con menos Policía Nacional y menos Guardia Civil por cada 100.000 habitantes», una situación que atribuye a «la dejadez del Gobierno de España y los años del gobierno de Pedro Sánchez». Según el consejero, las dotaciones policiales en la región están «muy por debajo de la media» nacional, y los recursos con los que cuentan estos cuerpos «no son los que tienen en otras comunidades autónomas».

«Pedro Sánchez y el Gobierno de España tratan a la Región de Murcia como si fuera una región ya no de segunda, sino de tercera», ha criticado Ortuño, quien ha extendido las quejas más allá de la seguridad: «No solo pasa en el ámbito de la seguridad, también pasa en el ámbito de la financiación, donde somos la comunidad autónoma peor financiada. También pasa en el ámbito de un recurso fundamental para nuestra tierra como es el agua».

Objetivo: 3.000 policías locales

La estrategia «Región de Murcia más Segura» persigue alcanzar la cifra de 3.000 agentes de Policía Local en los próximos cinco años. Actualmente, la región cuenta con unos 2.200 agentes. «La presencia de Policía Local en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, contribuye a reforzar esa seguridad», ha explicado el consejero.

El plan se articula en tres ejes fundamentales: cercanía, innovación y coordinación. En el eje de cercanía, además del aumento de efectivos, se pondrán en marcha 20 comisarías móviles itinerantes que se desplazarán a los distintos municipios cuando haya eventos o circunstancias que lo aconsejen.

En cuanto a la innovación, la estrategia contempla el aumento del número de cámaras de vigilancia y la creación de una sala centralizada en el 112 para visualizar todas las cámaras de los 45 municipios de la región. También se creará un modelo de gestión policial común a todas las policías locales para intercambiar datos e información sobre hechos delictivos.

El tercer eje, la coordinación, facilitará la firma de convenios entre municipios para que la Policía Local de uno pueda intervenir puntualmente en otra localidad de la región.

«El delegado más sanchista entre los sanchistas»

Ortuño ha cargado duramente contra el delegado del Gobierno en Murcia, José Vélez, secretario general del PSOE regional, a quien ha calificado como «el más sanchista entre los sanchistas» y «la sucursal más sanchista de todas las que existen en España». El consejero ha criticado que Vélez «no dice absolutamente nada» sobre los casos de corrupción y acoso sexual que afectan al Gobierno, «no pide ni tan siquiera que se investigue nada».

Ha recordado además que Vélez presidió la Comisión de Justicia mientras se tramitaba la Ley de Amnistía, lo que considera «un currículum para hacérselo mirar». «No esperamos mucho del Gobierno de España ni del delegado de Pedro Sánchez en la región», ha sentenciado.

Preguntado por la convivencia con la inmigración en la región, Ortuño ha defendido que «Murcia es una tierra de acogida, una tierra solidaria donde hay inmigración desde hace años y donde se convive de forma pacífica». Sin embargo, ha criticado que «no hay una política migratoria por parte del Gobierno de España y las consecuencias de esa ausencia las pagamos las comunidades autónomas».

El consejero ha recordado la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre inmigración: «El que venga a trabajar, el que venga a contribuir, adelante. El que venga a delinquir, pues tendrá que marcharse». Ortuño ha insistido en que en Murcia «nunca ha habido un problema con la inmigración», sino «con la inmigración irregular y con la inmigración que delinque».

Ante la pregunta sobre la respuesta del Ministerio del Interior a las reivindicaciones regionales, Ortuño ha sido tajante: «No dice nada, como no dice nada cuando le exigimos la reforma urgente del sistema de financiación autonómica, como no dice nada sobre el trasvase Tajo-Segura». El consejero ha concluido que el Gobierno «no trata bien a la Región de Murcia» porque «allí gobierna el Partido Popular desde hace muchos años».