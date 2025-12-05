Sánchez-Quiñones (Renta 4): «Europa ha estado décadas con los dividendos de la paz sin invertir en defensa»

Jesús Sánchez-Quiñones, director general de Renta 4, advirtió este jueves en las I Jornadas de Defensa de OKDIARIO que «previsiblemente en los próximos años va a seguir habiendo mucha liquidez, el dinero fiat [el dinero de curso legal] va a perder cada vez más valor en términos reales y por tanto hay que invertir en empresas que realmente se beneficien del crecimiento y en activos reales más que tener dinero en liquidez».

En una conversación con el periodista de OOKDIARIO, José de la Morena, en el hotel Wellington de Madrid, Sánchez-Quiñones subrayó que «el dinero en liquidez pierde valor y no solo el valor de la inflación, sino bastante más allá si lo comparamos con activos reales». El director general destacó que este fenómeno de depreciación del dinero no se mide adecuadamente: «Si uno mirara, por ejemplo, lo que cuesta una casa en Estados Unidos en oro, es el mismo precio que en el año 73 y el mismo precio que en el año 2010».

Del estigma a la moda: el cambio radical en defensa

Sánchez-Quiñones confirmó la transformación radical del sector de defensa en los mercados: «El sector de defensa, que antes estaba casi estigmatizado, ahora muchas empresas intentan buscar cómo decir que colaboran con el sector de defensa». El directivo recordó que «hace muy pocos años estaban estigmatizados y en las carteras de las instituciones pues prácticamente no había nada. Ahora es un sector de moda».

El director general explicó el cambio de paradigma: «Hemos pasado durante unas décadas que hemos tenido una economía de colaboración en todo el mundo a un mundo en el que hay muchísimas más tensiones geopolíticas, desconfianza entre distintos bloques». Sánchez-Quiñones destacó que Europa ha estado «durante décadas con los dividendos de la paz. Parecía que no había que invertir en defensa y la guerra de Ucrania ha puesto sobre la mesa que sobre todo Europa, pues una parte de sus presupuestos que antes no se dedicaba en defensa, hay que dedicarlo a Defensa».

Riesgo de valoraciones excesivas en algunos casos

Sobre las valoraciones actuales del sector, el director de Renta 4 advirtió que «se han creado muchos fondos de private equity o de capital riesgo, que lo que está haciendo es que suban los precios y quizás en algunos casos las expectativas de los próximos años se han anticipado demasiado y en algunos casos sí que puede haber unas valoraciones excesivas».

Sin embargo, Sánchez-Quiñones fue claro al diferenciar defensa de tecnología: «Son dos sectores totalmente distintos. Ahora es un sector de moda y además, claramente las expectativas de las cuentas de resultados para los próximos años aumentan». El directivo precisó que en el sector tecnológico estadounidense «hay que ver empresa a empresa. Las grandes multinacionales, los que ahora se llama hiperescaladores, tienen PER bastante razonables y algunos hasta caja neta».

Los bancos centrales compran oro ante la desconfianza en dólares

El director de Renta 4 explicó uno de los cambios estructurales más importantes del sistema financiero global: la desconfianza creciente en el dólar como activo refugio. «El hecho de la congelación de los activos rusos por parte de Estados Unidos y de Europa lo que lleva es a que los países del sur global tengan ciertas prevención en tener todas sus reservas en euros o en dólares», señaló.

Sánchez-Quiñones reveló que «los bancos centrales, sobre todo de los países del sur global, están aumentando sus posiciones en oro» y citó el ejemplo de China con Arabia Saudita: «Hacemos el comercio en yuanes, pero el exceso del superávit que tiene Arabia Saudita se canjea por oro».

Del «just in time» al «just in case»

El directivo resumió la transformación geoeconómica: «El just in time puede no funcionar y hemos pasado al just in case. Antes teníamos los inventarios en mínimos que fueran muy eficientes, ahora prima la seguridad».

Sánchez-Quiñones concluyó advirtiendo que esta nueva realidad afecta incluso a los criterios ESG: «Los motores de todos los vehículos de defensa van con motores de combustión y con energía fósil. Si nos queremos cargar los motores de combustión, la energía fósil, pues Europa tendrá un problema. Por tanto, esos criterios que pueden ser muy loables de ESG se ven modificados por las circunstancias».