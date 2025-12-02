Asiste a la I Jornada de Defensa de OKDIARIO
OKDIARIO celebra este jueves, 4 de diciembre, en el hotel Wellington de Madrid (calle Velázquez, 8) la I Jornada de Defensa. La Defensa ya no es sólo una cuestión de seguridad, es uno de los ámbitos estratégicos en economía y tecnología nacionales. Por ello, os invitamos a acudir a un encuentro clave para analizar el nuevo mapa financiero del sector.
Programa completo
- 08:30 horas. Registro y acceso de asistentes.
- 09:00 horas. Inauguración a cargo de Eduardo Inda, director de OKDIARIO, y presentación del evento por Nacho G. Pandavenes, director de Defensa en Indie.
- 09:05 horas. Apertura a cargo de Aniceto Rosique, director general de Armamento y Material.
- 09:30 horas. Conversación entre Eduardo Inda y Manuel Escalante, chief technology officer de Indra Group.
- 10:00 horas. Mesa redonda La industria de defensa ante el reto de financiación con Carlos F. Laborda, CEO de Aicox; Fernando Fernández, CEO de EM&E; Manuel de Oliveira Astray, director comercial del Grupo Amper, y Pedro Pablo Pérez, director general de TRC.
- 11:00 horas. Pausa café.
- 11:20 horas. Entrevista.
- 12:00 horas. Conversación con Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4.
- 12:30 horas. Mesa redonda Fondos de inversión y capital riesgo en defensa con Daniel Lorrain, principal de Hyperion; Carlos Carbó, presidente de Nazca Capital; Francisco Simón, responsable europeo de asset allocation de Santander AM; Jaime Hoyos, director general de Urquijo Gestión, y Enrique Aguado Valderrama, head of M&A and capital markets de Interpath Spain.
- 13:10 horas. Cierre institucional a cargo del coronel José María Belluga Capilla, subdirector general de Adquisiciones de Armamento y Material.
- 13:30 horas. Vino español.
