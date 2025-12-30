Guillén ensalza la figura del alcalde Ballesta: «Es el gran motor que ha hecho que Murcia se quite los complejos»

José Guillén Parra, teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Murcia, ha destacado este lunes el trabajo del alcalde José Ballesta, al que ha situado como «el mejor alcalde que tenemos ahora mismo en España junto con Paco de la Torre», en declaraciones realizadas durante un desayuno informativo organizado por OKDIARIO.

Guillén, entrevistado por la presidenta de OKDIARIO, Pilar R. Losantos, ha defendido que la clave del éxito de la séptima ciudad de España radica en que «ahora Murcia se lo cree» y en que el consistorio se ha «quitado los complejos» bajo el liderazgo de Ballesta, «un alcalde muy formado, rector de la Universidad de Murcia y catedrático de Medicina que tiene un proyecto de ciudad».

El «Ayuntamiento 100% electrónico», modelo a imitar

El teniente de alcalde ha explicado durante la entrevista el concepto del «Ayuntamiento 100% electrónico», una iniciativa pionera impulsada por Ballesta que, según Guillén, supone un cambio radical en la relación entre administración y ciudadanos, similar al que representó en su momento la banca electrónica del Banco Santander.

«El alcalde ha lanzado el concepto de ayuntamiento electrónico, que no tiene nada que ver con la administración electrónica», ha señalado Guillén, explicando que se trata de «un planteamiento transversal del servicio integral de todo lo que el Ayuntamiento ofrece al ciudadano» las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La aplicación municipal permite a los ciudadanos realizar desde trámites administrativos hasta consultar información sobre aparcamiento, calidad del aire, niveles de polen, llegada de autobuses, realizar denuncias, sugerencias o acceder a su carpeta personal con toda la documentación de los últimos diez años. «Tenemos medio millón de ciudadanos con medio millón de carpetas personales», ha destacado.

Murcia, referente en Smart City y grandes eventos

Guillén ha subrayado que Murcia se ha convertido en «una ciudad referente en Smart City» desde 2015, con una política de grandes eventos que ha atraído «Supercopas de España, grandes campeonatos, la Copa de Naciones, la selección española y todos los grandes artistas que vienen a Madrid».

El teniente de alcalde ha recordado que Murcia es «la ciudad de España con más fiestas declaradas de interés turístico internacional» y ha celebrado que figuras como Richard Gere, que recientemente encendió las luces de Navidad junto a los niños de la Fundación Aladina, contribuyan a impulsar la «marca Murcia».

«141.000 personas contabilizamos el día del encendido acompañando a los niños de Aladina, al alcalde y a Richard Gere», ha afirmado, añadiendo que las navidades murcianas cuentan este año con «más de 1.500 actividades programadas en todos los rincones, barrios y pedanías del municipio».

Reivindicación de infraestructuras

El responsable municipal ha reivindicado mejoras en las infraestructuras de transporte, lamentando que Murcia haya sido «siempre castigada» por el Gobierno de España: «Fuimos los últimos en tener autovía junto con Teruel, los más castigados en la llegada del AVE, cuando somos el núcleo del tercer bloque de población más importante del país».

Guillén ha destacado también el proyecto de poner en valor a Murcia como «ciudad de las tres culturas», recordando que la localidad «cumple este año 1200 años» y que «simboliza como ninguna otra ese cruce, ese mestizaje entre las tres culturas», en referencia a la herencia musulmana, judía y cristiana.

«Los estudiantes de Erasmus nos eligen como destino»

El teniente de alcalde ha subrayado el atractivo de Murcia para estudiantes internacionales, recordando que la ciudad es «sede de tres universidades» y cuenta con «una de las edades medias más bajas de España». «Somos una ciudad muy vital y además muy formada, con un nivel de formación muy elevado que hace que nos quitemos esos complejos del pasado», ha defendido.

Guillén ha mencionado figuras murcianas destacadas en el ámbito científico y deportivo como Dario Gil, actual secretario de Estado de Ciencia en Estados Unidos y responsable del primer ordenador cuántico comercial del mundo, o el tenista Carlos Alcaraz, ambos originarios de pedanías próximas de Murcia.