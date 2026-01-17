Las solicitudes de ingreso en las Fuerzas Armadas se duplican en dos años en Baleares

Las solicitudes de ingreso en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas se han duplicado en los dos últimos años en Baleares. En concreto, según los datos facilitados por la Delegación de Defensa de la Comandancia General, se ha pasado del ingreso de 32 jóvenes en la carrera militar en las Islas en el año 2022 a los 65 que lo hicieron en el año 2024. El año anterior, el 2023, fueron 60 los jóvenes que ingresaron.

La Delegación de Defensa ha puesto en valor estas cifras, resultado de las acciones que se realizan para acercar la llamada cultura de defensa a todos los rincones del archipiélago. Así, han añadido, la sociedad balear conoce la realidad de las Fuerzas Armadas y los jóvenes pueden disponer de información que les permita orientarse en la carrera militar.

Entre otras acciones para acercar la cultura de defensa a la sociedad, la Delegación visita colegios, ferias educativas, o imparte conferencias o exposiciones.

El comandante general, Fernando Luis Gracia, alabó en la pasada Pascua Militar celebrada en La Almudaina en Palma la labor de la Delegación de Defensa de acercar el conocimiento de las Fuerzas Armadas al máximo número posible de ciudadanos en Baleares y que ha tenido como principal repercusión que cada vez más jóvenes se interesan por desarrollar una profesión en el ámbito militar.

En este contexto, el Ministerio de Defensa ha ofertado 47 plazas en la escala de tropa y marinería en Baleares. De estas, 30 son en el Regimiento de Infantería Palma 47, diez para el ALA 49 de la base aérea de Son Sant Joan, cuatro para la base aérea de Pollença y tres para el Escuadrón de Vigilancia Aérea 7 de Sóller.

El pasado 8 de enero se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución por la que se aprueba el proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería.

En términos generales, el Ministerio de Defensa está incrementando el número de efectivos de personal militar en servicio activo y alumnos, logrando el personal necesario fijado por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad) en el Planeamiento de la Defensa a través del Objetivo de Capacidades Militares (OCM) que garantiza la plena operatividad de las Fuerzas Armadas.

127.500 militares en servicio activo

Este planeamiento prevé un objetivo de 127.500 militares en servicio activo en 2029, lo que supone un incremento global de 7.500 efectivos, tanto de cuadros de mando (oficiales y suboficiales), como de militares de tropa y marinería.

Según la información del Ministerio de Defensa, este objetivo se está cumpliendo gracias a unas Ofertas de Empleo Público que representan el 120 por ciento de las pérdidas netas de efectivos y van a suponer una oferta total para el año 2026 de 11.913 nuevas plazas, de las cuales 2.863 serán para ingreso en los centros docentes de formación de oficiales y suboficiales y 9.050 para acceder a la condición de militar de tropa o marinería a través de los dos ciclos previstos de ingreso. Esta oferta de plazas prácticamente duplica (92.2%) el número de plazas ofertadas en 2017.

El proceso de crecimiento de efectivos en servicio activo iniciado en 2018 revierte la pérdida de efectivos derivada de Ofertas de Empleo Público anteriores que no lograban cubrir las pérdidas de efectivos, llegando, en algunos casos, como los cinco años que abarcan el periodo 2010-2014, a tasas prácticamente nulas en las que se reponía exclusivamente el 10 por ciento de las pérdidas netas de efectivos.

Con este planeamiento de efectivos, subrayan desde Defensa, quedan garantizadas las necesidades operativas de personal militar existentes y se da respuesta a nuevas capacidades emergentes como la Ciberdefensa, nuevos dominios del Ejército del Aire y del Espacio, así como la mayor demanda de las estructuras de mando y control en las Organizaciones Internacionales de Seguridad y Defensa (OTAN, UE).