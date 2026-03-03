Un incendio en un céntrico ático de las Avenidas de Palma enciende las alarmas y cierra el tráfico

Los Bomberos de Palma están actuando este martes para sofocar un incendio en una vivienda situada en el séptimo piso de un edificio en la avenida Alexandre Roselló en el que una persona ha resutado herida leve por inhalación de humo.

El fuego se ha originado sobre las 17.20 horas de este martes y la Policía Local ha cerrado el tráfico en Avenidas para que los Bomberos puedan actuar.

Según han informado desde el Cuerpo de Bomberos, el incendio ha afectado al exterior de un balcón y los efectivos continúan actuando para apagar las llamas.

El SAMU 061 ha atendido a cinco personas, una de ellas herida leve por inhalación de humo. Según ha informado, hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de soporte vital avanzado, un jefe de guardia y un vehículo de logística.

El Ayuntamiento de Palma por su parte ha informado de que, alrededor de las 17:00 horas, se ha recibido un aviso por un incendio declarado en el balcón de un séptimo piso de un edificio situado en la zona de Avenidas. Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Palma se han desplazado de inmediato al lugar, dando ya por extinguido el incendio.

Como medida preventiva, se ha procedido al corte temporal del tráfico en Avenidas, a la altura del centro comercial ubicado en la zona, en sentido mar, quedando ya el tráfico restablecido con total normalidad.

A consecuencia del incidente, se ha desalojado únicamente la vivienda afectada, en la cual residen siete personas. Asimismo, una persona ha sido atendida por inhalación leve de humo.

Durante la jornada de mañana, Bomberos y el servicio de protección de la edificación llevarán a cabo una inspección del inmueble con el fin de evaluar las medidas de seguridad que, en su caso, deban adoptarse.

Cabe señalar que, previamente, en torno a las 15:00 horas, se había producido un conato de incendio en la misma vivienda.

A la llegada de los efectivos del Cuerpo de Bomberos, el fuego ya estaba sofocado. Con todo, se procedió igualmente a realizar las comprobaciones oportunas mediante cámara de visión térmica, cuyas lecturas confirmaban que estaba extinguido.