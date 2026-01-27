Alicante y Valencia en alerta amarilla: la AEMET avisa por viento y lluvias

La AEMET mantiene la alerta amarilla en la Comunidad Valenciana por fuertes rachas de viento. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso en Alicante y Valencia para este martes 27 de enero. También se esperan precipitaciones débiles en el interior y sin descartarlas de forma más dispersa en el litoral del Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la alerta en Alicante y Valencia por viento.

La Comunidad Valenciana sigue en alerta amarilla por viento. Después de un fin de semana marcado por las fuertes rachas de viento en el Mediterráneo, la AEMET ha activado un aviso en Alicante y Valencia. La primera alerta comienza a las 06.00 horas de este martes 27 de enero y hasta las 18.00 horas esperan unas «rachas máximas de 80 km/h con viento de componente oeste».

En Alicante, la AEMET ha activado una alerta amarilla en el litoral norte y sur entre las 15.00 horas y las 23.59 horas de este martes. Durante estas horas se espera «viento del oeste y suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) con olas de 3 metros». Durante la jornada también se esperan lluvias en el interior que se pueden trasladar al litoral. «Cielo nuboso con precipitaciones débiles en el interior y sin descartarlas de forma más dispersa en el litoral. Temperaturas con cambios ligeros. Viento moderado de componente oeste, con rachas muy fuertes en el interior, sin descartarlas en el litoral», informa la AEMET sobre el tiempo en Alicante.

En Valencia también se esperan lluvias en el interior y tampoco se descartan en el litoral. En lo que respecta a las temperaturas, se llegará a los 20 ºC en la capital de la Comunidad Valenciana. En el interior las mínimas serán de 4 ºC en Requena. Castellón será la única provincia que se salve de la alerta de la AEMET, aunque también se esperan precipitaciones en el interior. Las mínimas en el interior también serán de 4 ºC.

Alerta amarilla en Alicante y Valencia

«Rachas de viento muy fuertes en el interior», dice la AEMET sobre los fenómenos significativos que se pueden producir en la Comunidad Valenciana, especialmente en Alicante y Valencia.

Esta es la predicción del tiempo de la Comunidad Valenciana para este martes 27 de enero:

