La Comunidad Valenciana se consolida como destino líder en FITUR con 30 millones de turistas en un año

La Comunidad Valenciana está celebrando su día grande en la Feria Internacional del Turismo (FITUR) presumiendo del éxito de su modelo turístico, tras recibir 30 millones de visitantes en 2025. De cara a este 2026 que acaba de comenzar, las previsiones son aún mejores y suman, entre españoles y extranjeros una cifra próxima a los 31 millones. Todo ello, según ha revelado la consellera Marián Cano en su intervención en el acto central organizado por la Generalitat Valenciana en la feria internacional del sector más importante de España, que se celebra cada año en la Institución Ferial de Madrid (IFEMA). Como ejemplo, baste decir que el número de turistas recibidos por la Comunidad Valenciana en el año 2025 es equivalente a más del 60% de los habitantes de toda España en el mismo año.

Las cifras que sitúan a la Comunidad Valenciana como destino de rereferencia en España y al turismo como motor económico de la región no han pasado desapercibidas en FITUR, donde no sólo se congregan las comunidades autónomas sino también los mayores expertos en turismo de todo el planeta. El modelo turístico valenciano está siendo muy valorado. Y, sobre todo, lo están siendo las expectativas firmes de crecimiento para los ejercicios venideros. De hecho, este mismo miércoles, la propia Generalitat ha proclamado en su acto que la Comunidad Valenciana es un «destino líder» y la actividad es, también, «motor económico» de la Autonomía.

En consonancia con esos resultados, Marián Cano ha vuelto a reclamar la ampliación de los aeropuertos de Alicante-Elche Miguel Hernández y Valencia-Manises. Imprescindibles para continuar la senda ascendente. El de Alicante-Elche empieza a necesitar ya de un modo urgente una segunda pista para continuar compitiendo con otros destinos que si gozan de esa infraestructura, a pesar del que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue haciendo oídos sordos a esta reivindicación. Y el aeropuerto de Valencia-Manises es que, sencillamente, está llegando al límite de su capacidad.

La realidad es que la conectividad aérea con la Comunidad Valenciana está en máximos históricos, con 15,23 millones de plazas vendidas en 2025, lo que ha supuesto un incremento porcentual del 6,1%.

Marían Cano ha destacado que el modelo turístico de la Comunidad Valenciana atrae visitantes. Pero, además, genera estabilidad laboral. De hecho, el 7,1% de los empleos vinculados al turismo en la Comunidad Valenciana se consolidan como estables. Por si ello fuera poco, uno de cada seis empleos que se generan en la Comunidad Valenciana está vinculado al turismo. Con todo ello, el gasto de los turistas extranjeros en la Comunidad Valenciana se ha disparado hasta los 15.200 millones de euros. Es decir, un 5,9% por encima del ejercicio anterior.