La AEMET avisa por el viento en la Comunidad Valenciana y eleva las posibilidades de nieve

Este viernes 23 de enero no hay alerta decretada por la AEMET en la Comunidad Valenciana, pero la Agencia Estatal de Meteorología sí que ha avisado por las rachas fuertes de viento que se producirán durante la jornada en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. La predicción de la AEMET también habla de altas posibilidades de que nieve en el interior de la Comunidad Valenciana.

Después de unos días de alerta naranja y amarilla por fuertes rachas de viento en la Comunidad Valenciana, la AEMET ha bajado el nivel de alerta, pero sí ha avisado de «rachas muy fuertes del oeste en zonas altas o expuestas del interior durante las horas centrales». Para este viernes 23 de enero, la Agencia Estatal de Meteorología ha bajado la cota de nieve de unos 1600-1800 m hasta unos 900-1200 m. Esto hace que aumenten las posibilidades de que nieve, principalmente en el interior de la Comunidad Valenciana.

Durante las primeras horas del día, la probabilidad aumenta hasta el 65% en el interior norte de la provincia de Castellón y a últimas horas del día llegarán a ser del 85% en el interior norte de la provincia de Valencia. En Utiel, el porcentaje de que nieve durante la madrugada será del 75%. En esta zona la AEMET no descarta «precipitaciones débiles y dispersas al final del día». «Temperaturas con pocos cambios. Viento del oeste, con rachas muy fuertes en el interior, tendiendo a amainar en general durante la tarde», confirma sobre el tiempo en Valencia.

La mínima de la Comunidad Valenciana estará en las localidades de Morella y Requena, donde se llegará a los 3 ºC en las horas más frías del día. En Alicante estarán las temperaturas más cálidas, llegando hasta los 18 ºC en la capital de la Costa Blanca. «Intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del oeste y del noroeste, con rachas muy fuertes, tendiendo a amainar durante la tarde», dice la AEMET sobre el tiempo en esta zona de la Comunidad Valenciana.

Viento y nieve en la Comunidad Valenciana

«Rachas muy fuertes del oeste en zonas altas o expuestas del interior durante las horas centrales», avisa la AEMET sobre los fenómenos significativos que se pueden producir en la Comunidad Valenciana durante este viernes 23 de enero. La predicción del tiempo de la AEMET es la siguiente:

Nuboso a primeras y últimas horas con precipitaciones débiles y dispersas y poco nuboso o despejado durante las horas centrales. Cota de nieve bajando desde unos 1600-1800 m hasta unos 900-1200 m. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios, con mínimas al final del día en la mitad norte. Viento moderado del oeste, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas del interior durante las horas centrales.