Alerta máxima por viento en la Comunidad Valenciana: estas son las zonas afectadas

La AEMET ha decretado la alerta amarilla por viento en la Comunidad Valenciana para este jueves 22 de enero. La Agencia Estatal de Meteorología predice «rachas muy fuertes» durante todo el día en la provincia de Alicante, el interior sur de la provincia de Valencia y el interior norte de Castellón. La cota de nieve se situará en torno a 1200-1600 metros en la zona del Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la alerta por viento en la Comunidad Valenciana.

«Rachas muy fuertes de oeste y noroeste en zonas altas o expuestas del interior durante las horas centrales». Este es el aviso de la AEMET sobre el viento en la Comunidad Valenciana, que se cebará especialmente con la provincia de Alicante. En toda esta zona se ha activado la alerta amarilla por rachas máximas de 70 km/h. En el litoral norte y sur de Alicante también se ha activado un aviso por «viento de componente oeste con intervalos de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y, mar adentro, olas de 3 metros».

La AEMET también ha decretado la alerta amarilla en el interior sur de Valencia por rachas máximas de hasta 70 km/h y en el interior norte de Castellón por rachas máximas de 80 km/h. La Agencia Estatal de Meteorología también ha confirmado que la cota de nieve en estas zonas de la Comunidad Valenciana se quedará en torno a 1200 y 1600 metros.

Alerta por viento en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana:

Poco nuboso, aumentando de oeste a este por la tarde a nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles en el interior a últimas horas, sin descartar de manera aislada en el litoral. Cota de nieve en torno a 1200-1600 m. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas con cambios ligeros. Viento moderado a fuerte de oeste y noroeste, con rachas fuertes en zonas altas o expuestas del interior durante las horas centrales.