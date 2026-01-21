La Comunidad Valenciana sigue en alerta por lluvias y viento: avisan de olas de más de tres metros

La Comunidad Valenciana sigue en alerta amarilla por lluvias y viento. La AEMET ha mandado un aviso por los fenómenos atmosféricos adversos que se pueden producir en el litoral de Castellón, Valencia y en el norte de Alicante. Estas dos últimas zonas también estarán en alerta por lluvias durante todo este miércoles 21 de enero. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana y la alerta por lluvias y viento que ha decretado la Agencia Estatal de Meteorología.

La Comunidad Valenciana sigue con una semana de tiempo inestable. El martes fue un día de alerta naranja y para este miércoles 21 de enero la AEMET también ha decretado la alerta amarilla por vientos y lluvias en esta zona del Mediterráneo. Eso sí, según la Alerta Estatal de Meteorología, estas alertas pueden cesar a primera hora de la mañana y las lluvias podrían remitir en las primeras horas de la tarde.

La alerta amarilla por lluvias ha sido decretada hasta las 06.00 horas de este miércoles 21 de enero en el litoral norte y litoral sur de Valencia, donde se espera una precipitación acumulada de 60 mm en 12 horas. «Intervalos nubosos aumentando por la tarde a nuboso de oeste a este, con probabilidad de precipitaciones a primeras y últimas horas», dice la AEMET sobre la alerta por lluvia en esta zona del Mediterráneo.

La alerta amarilla por viento afectará a todo el litoral de Castellón y Valencia, además del litoral norte de Alicante. La AEMET ha confirmado que se esperan «olas de 3 metros con mar de fondo del nordeste». Esta alerta por viento también cesará a primera hora de la mañana.

Alerta por lluvia y posibilidad de nieve en la Comunidad Valenciana

La Agencia Estatal de Meteorología tampoco descarta que pueda aparecer la nieve en el interior de la Comunidad Valenciana. «Cota de nieve ascendiendo de 1000-1400 m a primeras horas hasta 1400-1800 m en el interior», dice la AEMET. El punto más frío de la Comunidad Valenciana estará en el interior de las provincias de Castellón, donde se llegará a -1 ºC en Morella, y de Valencia, donde se registrará la misma temperatura en Requena.

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este miércoles 21 de enero:

Intervalos nubosos aumentando por la tarde a nuboso de oeste a este, con probabilidad de precipitaciones a primeras y últimas horas. Cota de nieve ascendiendo de 1000-1400 m a primeras horas hasta 1400-1800 m en el interior de Castellón. Temperaturas mínimas en descenso en la mitad norte y con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso o sin cambios. Viento del oeste flojo a moderado.