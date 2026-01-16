Una «superborrasca» procedente de Groenlandia amenaza a la Comunidad Valenciana: llegan las lluvias

La «superborrasca» procedente de Groenlandia que llega para dejar frío y lluvias en España también afectará a la Comunidad Valenciana este viernes 16 de enero. Las provincias de Alicante, Valencia y Castellón también se preparan para una semana de lluvias por la «ciclogénesis mediterránea» que llegará a este punto del territorio durante la próxima semana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y las lluvias en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana dice adiós a una segunda semana de enero con sol y temperaturas plácidas que han cercado los 20 ºC en Valencia o Alicante. El jueves terminó con alguna precipitación débil dispersa por el Mediterráneo y este viernes 16 de enero llega a este punto del país la «superborrasca» procedente de Groenlandia que durante las últimas horas ha traído precipitaciones a Galicia, Cantabria, Madrid, Extremadura o Andalucía.

Meteored ha informado que este ciclón extratropical del sur de Groenlandia tocará la Comunidad Valenciana y dejará lluvias que se prolongarán durante todo el fin de semana. A partir del lunes, como informa Meteored, también llega a Valencia, Alicante y Castellón una «ciclogénesis mediterránea» que mantendrá las precipitaciones fuertes e intensas durante toda la semana. Se esperan acumulaciones de 100 l/m² en varios puntos de la Comunidad Valenciana.

De primeras, la AEMET informa para este viernes 15 de enero de la «probabilidad de precipitaciones débiles» con ascenso de las mínimas y máximas en descenso. Durante el día, la posibilidad de precipitación llegará a ser de un 100% en el interior de las provincias de Valencia y Castellón. En la capital de la Comunidad Valenciana este porcentaje bajará al 90%. «Cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles, más baja en el litoral», dice la AEMET sobre el tiempo en Valencia.

En Castellón lloverá casi con total seguridad en toda la provincia y la zona más fría de la Comunidad Valenciana volverá a ser Morella con temperaturas de 2 ºC. En la provincia de Alicante, la posibilidad de que llueva es menor, con porcentajes de un 25% en el interior. Las máximas en la zona serán de 17 ºC durante las horas más cálidas del día.

Lluvias durante una semana en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este jueves 15 de enero:

Cielo nuboso, que en el sur de Alicante alternará con intervalos de cielo poco nuboso. Hay probabilidad de precipitaciones débiles, más baja en el litoral. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Viento flojo de componente oeste, girando a componente sur en las horas centrales del día y tendiendo a dirección variable al final de la jornada.