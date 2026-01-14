Dinamarca reconoce que no ha podido cambiar la postura de EEUU tras su reunión sobre Groenlandia

El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, ha asegurado tras la reunión de las delegaciones de EEUU, Dinamarca y Groenlandia en la Casa Blanca que ha finalizado sin un acuerdo y ha reconocido que no han logrado cambiar la postura de la Administración de Donald Trump de apropiarse de una forma u otra de Groenlandia.

Lars Lokke Rasmussen, ha anunciado este miércoles la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para encontrar una «solución común» a los desacuerdos con Estados Unidos sobre Groenlandia tras una reunión entre las delegaciones estadounidense, danesa y groenlandesa en la Casa Blanca que ha finalizado sin un acuerdo.

«Hemos decidido formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar si podemos encontrar una solución común. En nuestra opinión, el grupo debería centrarse en cómo abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, respetando al mismo tiempo las líneas rojas de Dinamarca», ha explicado en declaraciones a la prensa tras la reunión de las delegaciones de EEUU, Dinamarca y Groenlandia.

El ministro, que ha catalogado de «franca» y «constructiva» las discusiones en la Casa Blanca, ha detallado que el grupo se reunirá «en cuestión de semanas». «Nuestro objetivo (con la reunión) era llegar a un entendimiento común e iniciar un trabajo más profundo para lograr resultados», ha señalado tras la reunión de las delegaciones de EEUU, Dinamarca y Groenlandia, informa Ep.

El jefe de la diplomacia danesa ha reiterado varias veces durante la rueda de prensa que el encuentro ha transcurrido en una «atmósfera constructiva». «Hemos tenido la oportunidad de desafiar la narrativa presentada por el presidente estadounidense», ha indicado, reconociendo que no han logrado cambiar la postura de la Administración de Donald Trump.

Por otro lado, ha señalado que existe una «nueva situación de seguridad en el Ártico», si bien ha dejado claro que fue decisión de Estados Unidos reducir drásticamente el número de su personal militar destinado a Groenlandia con el paso de los años.

A la reunión han acudido, además de Lokke Rasmussen, la ministra groenlandesa de Exteriores, Vivian Motzfeldt, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Trump ha insistido este miércoles en que el control de Groenlandia por parte de Washington «es vital para la Cúpula Dorada» que construye el país norteamericano, un escudo antimisiles similar a la Cúpula de Hierro que tiene Israel y que fue desvelado por la Casa Blanca en mayo de 2025.