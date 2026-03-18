La Liga de Tebas bate récord de ingresos pero da 70 millones en pérdidas

El titular está servido, aunque la tendencia sea más que obvia, al alza. La Liga de Javier Tebas crece y supera los números de la pasada temporada en materia de ingresos, batiendo su propio récord y alcanzando la nada desdeñable cifra de 5.464 millones de euros en ingresos normalizados, sin incluir datos extraordinarios ni las famosas palancas a las que tanto uso ha dado Joan Laporta. Lo que no muestra la letra pequeña es que, pese a esos números, la Liga y sus clubes han dado un resultado negativo antes de impuestos de menos 70 millones de euros.

La pasada temporada, la 2024-25, los números y el volumen de negocio de la Liga de Tebas crecieron por encima del 8 por cierto (8,1%) con respecto a la pasada campaña, de los 5.054 a los 5.464 millones en cuanto a los mencionados ingresos normalizados. De hecho, desde la patronal se estima que esos números seguirán al alza este próximo curso que está en marcha y que para la 2026-2027, estos ingresos normalizados superarían los 6.000 millones de euros «con total seguridad», según Javier Gómez, director general corporativo de la Liga.

La Liga está batiendo récords en materia de ingresos, año a año, una tónica más que habitual en prácticamente la totalidad de las competiciones. Esos 5.464 millones parten en un pellizco sumamente importante en todo el área comercial del pastel, de donde salen 1.584 millones, aunque un dígito muy parejo con la venta de derechos audiovisuales, la cual se sitúa en 1.576 millones. Los ingresos derivados del día de partido se encuentran en 902 millones, otro récord producto de un nuevo récord de asistencia este pasado curso, que según el director general de la patronal se fijó en 17 millones de espectadores.

El pastel se completa teniendo en cuenta el volumen de traspasos de esa campaña que, pese a alcanzar casi los 800 millones de euros, estos están todavía lejanos a los números que frecuentaba la competición española antes de la pandemia, cuando se alcanzaban los diez dígitos. La UEFA también deja unos dividendos de 407 millones y la cuenta se completa con un cúmulo de otros ingresos, una cifra de 344 millones.

Pese a todos estas cuentas, a la vista positivas, el resultados antes de impuestos sitúa aún a los clubes de la Liga en negativo, concretamente en 70 millones de euros. Pese al dato negativo, éste mejora lo resultante del curso anterior, cuando el agujero fue aún mayor con 356 millones. Las cuentas de diversos clubes han mejorado ostensiblemente para dar este resultado, sobre todo el Barcelona, que ha pasado de 180,3 millones negativos en la campaña 2023-24 a los 16,9 millones de la pasada 24-25.

«Los datos globales apuntan a una competición sostenible y va a seguir siéndolo», explicaba Javier Gómez, que recalca que la competición ha sabido sobreponerse a los estragos que generó el Covid-19 en los clubes españoles: «Pese a la pandemia, se ha demostrado que el sector estaba preparado; no ha habido incumplimientos por parte de los clubes».

«Los grandes bancos de inversión del mundo quieren venir a financiar proyectos de clubes españoles», destacó Javier Tebas, presidente de la Liga, que tampoco ha puesto reparos en la entrada de fondos de inversión como Apollo Global Managament en el caso del Atlético de Madrid, ya que «sigue compitiendo como lo está haciendo hasta ahora, no habrá ninguna brecha con la afición».