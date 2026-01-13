Temperaturas al alza en el Mediterráneo: esta será la zona más cálida de la Comunidad Valenciana

Las temperaturas siguen al alza en la Comunidad Valenciana este martes 13 de enero. Los termómetros seguirán cerca de los 20 ºC en las provincias de Castellón, Alicante y especialmente Valencia, que será la zona más cálida del Mediterráneo. La AEMET también ha confirmado que los cielos serán soleados y el viento será flojo de componente oeste. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las temperaturas en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana sigue en modo verano durante esta segunda semana de enero. Después de pasar uno de los días más fríos del año con la borrasca Francis, el Mediterráneo vivirá otro día de temperaturas agradables que incluso se acercarán a los 20 ºC en Valencia. La ciudad de Onteniente será el punto más cálido de la Comunidad Valenciana con máximas de 19 ºC durante las primeras horas de la tarde. En Valencia la máxima será de 17 ºC y en Gandia se llegará a los 16 ºC.

Alicante será otro de los puntos más cálidos de España en este martes 13 de enero. En la capital se llegará a los 16 ºC con mínimas de 8 ºC, mientras que en Elche, Orihuela y Alcoy se llegará a los 17 ºC. «Cielo poco nuboso, salvo intervalos de nubes bajas en el extremo sur. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo de componente oeste, con un intervalo de componente sur por la tarde», predice la AEMET.

En Castellón también será otro día de buenas temperaturas y también en el interior, que suele ser el punto más frío de la Comunidad Valenciana. En Morella se llegará a los 14 ºC y la mínima será de 4 ºC durante la noche. En la capital se alcanzarán los 15 ºC y las mínimas serán de 6 ºC. «Cielo poco nuboso, salvo intervalos de nubes bajas en el extremo norte del litoral. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo de componente oeste, con un intervalo de componente sur por la tarde», informa la AEMET.

Suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 13 de enero:

Cielo poco nuboso, salvo intervalos de nubes bajas en el extremo sur del litoral de Alicante y el extremo norte del litoral de Castellón. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo de componente oeste, con un intervalo de componente sur por la tarde, salvo en el interior del norte de Valencia.