La Comunidad Valenciana estrena 2026 con cambio de tiempo: estas son las zonas afectadas

El año 2026 llega con cambio de tiempo en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado una pequeña subida de las temperaturas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. La Agencia Estatal de Meteorología tampoco ha descartado las lluvias durante la jornada de este 1 de enero, principalmente en el litoral. Consulta el tiempo de la Comunidad Valenciana en el inicio de 2026.

A la espera de la nueva Filomena que se espera en España para finales de esta semana, la Comunidad Valenciana tendrá un poco de calma antes de la tempestad en los primeros días de 2026. La jornada del 1 de enero en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón será tranquila, con un repunte de las temperaturas mínimas en el interior de Valencia e incluso un ligero ascenso de las máximas. Todo a la espera de los episodios de lluvias e incluso nieve que se esperan en el Mediterráneo a partir del fin de semana.

⛈️ A finales de semana podría producirse un «choque» de masas de aire sobre España, dejando un ambiente muy inestable con lluvias y nevadas ❄️ en amplias zonas 👇 La previsión de Samuel Biener: https://t.co/7XrfKuXRGX pic.twitter.com/GED6EdPLvj — Meteored España (@MeteoredES) December 29, 2025

«Temperaturas mínimas en ascenso en el interior de Valencia y con pocos cambios en el resto, con heladas débiles en el interior de Castellón; máximas con cambios ligeros», ha confirmado la AEMET sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este 1 de enero de 2026. En la capital de la Comunidad Valenciana se registrarán máximas de 15 ºC durante el día con mínimas de 8 ºC durante la noche. En el interior, las mínimas bajarán hasta los 3 ºC y no se descartan precipitaciones débiles a primera hora de la mañana en el litoral.

En Castellón se registrarán temperaturas de -1 ºC durante la noche en Morella, que volverá a ser el punto más frío de la Comunidad Valenciana. «Cielo nuboso, tendiendo por la tarde a intervalos nubosos en el interior y a cielo poco nuboso con nubes altas en el litoral. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las mínimas en la mitad norte. Heladas débiles en el interior», pronostica la AEMET.

El tiempo en la Comunidad Valenciana el 1 de enero de 2026

En Alicante tampoco se descartan «precipitaciones débiles y dispersas a primeras horas en el litoral norte, sin descartarlas en otros puntos del litoral». Las máximas en la capital serán de 15 ºC durante el día con mínimas de 6 ºC durante la noche.

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este lunes 1 de enero de 2026:

Cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas a primeras horas y de nubes altas a partir de la mañana. Temperaturas mínimas en ascenso en el interior de Valencia y con pocos cambios en el resto, con heladas débiles en el interior de Castellón; máximas con cambios ligeros. Viento flojo de dirección variable, con predominio de la componente oeste y ocasionalmente de componente sur en el litoral en las horas centrales.