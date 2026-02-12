Hoy, la provincia de Zaragoza se presenta con intervalos nubosos y la posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas, especialmente en la Ibérica. Las temperaturas descenderán, aunque de forma ligera en las máximas y el viento del oeste soplará con fuerza, aunque se espera que amainará al final del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y viento fresco durante el día

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que apenas dejarán escapar la luz del sol, que asomará tímidamente a las 08:03. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 17 grados, ofreciendo un respiro fresco por la mañana, pero con un calor más acogedor al mediodía. El viento, que soplará del oeste a una velocidad notable, puede hacer que la sensación térmica se sienta más intensa, así que es recomendable abrigarse un poco más.

Ya por la tarde, el cielo mantendrá su tono grisáceo, pero no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más despejado al caer la tarde. La humedad, que alcanzará su punto máximo, puede hacer que el aire se sienta algo pesado, pero la temperatura se mantendrá agradable hasta la puesta del sol a las 18:32. Así, la jornada se cerrará con un suave descenso en las temperaturas, invitando a disfrutar de la noche zaragozana.

Calatayud: nubes y viento fuerte con lluvia posible

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de inestabilidad en Calatayud. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 8 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación térmica que puede descender hasta los 3 grados. A medida que avanza el día, el cielo se tornará más gris y la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente en la tarde-noche, cuando se espera un 10% de posibilidades de precipitaciones.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con un viento que alcanzará velocidades de hasta 40 km/h y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. La humedad, que oscilará entre el 45% y el 70%, puede hacer que el ambiente se sienta más pesado. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el descenso térmico puede sorprender a más de uno.

Tarazona: cielo nublado y ambiente fresco

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 15 grados. Aunque hay una leve posibilidad de lluvia por la tarde-noche, el viento soplará con moderada intensidad, aportando frescura sin causar incomodidades.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para las rutinas diarias. Aprovecha la oportunidad para salir y disfrutar de lo que Tarazona tiene para ofrecer.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET