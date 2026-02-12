Hoy, 12 de febrero de 2026, la provincia de Bilbao se prepara para un día de cielos que irán de poco nubosos a cubiertos, con la posibilidad de chubascos ocasionales y dispersos, especialmente en la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas descenderán en la mitad sur, mientras que las máximas también experimentarán un ligero descenso. El viento soplará de forma moderada en el interior y fuerte en el litoral, con rachas muy intensas al inicio del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris con chubascos y viento

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde la jornada de hoy se presenta con un manto gris que sugiere la posibilidad de chubascos, especialmente durante la mañana. Con temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 18 grados, la sensación térmica podría ser un poco más fresca, así que es recomendable llevar una chaqueta. El viento, que soplará con fuerza desde el oeste a unos 30 km/h, podría hacer que la experiencia al aire libre sea un poco más intensa.

Ya por la tarde, el sol asomará tímidamente, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, dejando espacio para disfrutar de un ambiente más despejado. Con una humedad que rondará el 60%, el aire se sentirá un tanto cargado, pero la temperatura se mantendrá agradable. La luz del día nos acompañará hasta las 18:38, brindando un respiro antes de que la noche se adueñe de la ciudad.

Nubes grises y viento fuerte en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 13 grados y una sensación térmica que puede descender hasta los 12. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 75%, acompañada de un viento fuerte que soplará a 30 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 55 km/h.

La tarde traerá un notable contraste, ya que el cielo se despejará ligeramente, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá a un 15%. Sin embargo, las temperaturas no superarán los 18 grados, lo que sumado a la humedad que puede llegar al 55%, hará que la sensación térmica se mantenga fresca. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo puede ser caprichoso.

Guecho: cielo cubierto y lluvias matinales

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente cubierto y una probabilidad de lluvia del 90% que se concentrará principalmente de la madrugada a mediodía. Las temperaturas oscilan entre los 13 y 16 grados y la sensación térmica puede llegar a ser un poco más fresca, especialmente por la mañana. El viento soplará desde el oeste a una velocidad media de 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h, por lo que se recomienda precaución.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia disminuirá en la tarde-noche a solo un 10% y el cielo se despejará ligeramente, aunque seguirá siendo un día fresco. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, lo que hará que el ambiente se sienta algo pesado. Con la salida del sol a las 08:14 y su puesta a las 18:38, disfrutaremos de más de diez horas de luz, aunque el tiempo seguirá siendo variable.

Santurce: nubes matinales y tarde despejada

La jornada se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente por la mañana, donde las temperaturas rondarán entre los 12 y 17 grados. Aunque hay algunas posibilidades de lluvia, estas son leves y el viento soplará de manera moderada, creando un ambiente fresco y agradable.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, ya que la tarde promete ser más despejada y con temperaturas agradables. Aprovecha para salir y disfrutar de lo que Santurce tiene para ofrecer.

Cielos nublados y posibilidad de lluvia en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos nublados y una temperatura fresca que ronda los 12 grados. La sensación térmica puede ser un poco más baja, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá similar, con una ligera probabilidad de lluvia que podría aparecer de madrugada a mediodía, aunque la tarde promete ser más tranquila, con cielos igualmente nublados y temperaturas que alcanzarán los 18 grados. No olvides un paraguas, por si acaso.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET