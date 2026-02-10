Horario del París FC – Real Madrid femenino: cuándo es y dónde ver por TV el partido de playoff de la Champions League

El Real Madrid femenino se enfrenta a una dura prueba en la Champions League, ya que viaja a tierras francesas para medirse en la ida de los playoffs al París FC. Las pupilas de Pau Quesada terminaron séptimas en la fase de liga de la máxima competición continental y es por ello que tendrán el factor campo a su favor, por lo que en una semana todo se decidirá en la capital de España. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este partidazo del combinado de Concha Espina.

Horario del partido de Champions League París FC – Real Madrid femenino

El Real Madrid femenino viaja a la capital de Francia para enfrentarse al París FC en el partido que corresponde a la ida de los playoffs de la Champions League. El Stade Charléty está preparado ya para acoger un auténtico partidazo en el que se sentarán las bases antes de que se resuelva todo dentro de una semana en el Alfredo di Stéfano. Las de Concha Espina, que tienen el factor cancha a su favor, esperan poder sumar un triunfo en tierras galas para encarrilar su pase a los cuartos de final de la máxima competición continental, aunque tendrán un encuentro complicado por delante.

A qué hora es el partido de la Champions League femenina París FC – Real Madrid

La UEFA ha programado este apasionante París FC – Real Madrid femenino correspondiente a la ida de los playoffs de la Champions League para este miércoles 11 de febrero. El organismo que rige el fútbol europeo ha fijado este choque entre las parisinas y las de Chamartín en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre las aficiones de ambos conjuntos para que el balón ruede de manera puntual en el Stade Charléty.

En qué canal de TV ver el partido París FC – Real Madrid femenino

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva la máxima competición continental femenina fue Disney+. Este París FC – Real Madrid femenino de la ida de los playoffs de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través de la plataforma de pago Disney+. Esto quiere decir que habrá que tener activa la suscripción a esta famosa plataforma para poder disfrutar de este partidazo que se juega en el Stade Charléty, por lo que no se podrá ver gratis por TV.

Todos los hinchas del conjunto madridista y los seguidores del deporte rey también podrán ver en directo en streaming y en vivo online este apasionante París FC – Real Madrid femenino de la ida de los playoffs de la Champions League mediante la aplicación de Disney+. Esta app está disponible para ser descargadas en distintos dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero esta plataforma pondrá a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador y disfrutar de todo lo que suceda en el Stade Charléty.

En la web de DIARIO MADRIDISTA te vamos a ofrecer la mejor información sobre lo que rodee a este importantísimo encuentro entre el Paris FC y el Real Madrid femenino que corresponde a la ida de los playoffs de la Champions League. Una vez acabe el choque en la capital francesa publicaremos la crónica de este choque y compartiremos las reacciones relevantes que nos puedan llegar desde el Stade Charléty por parte de las protagonistas.

Quién es el árbitro y en qué campo se juega el París FC – Real Madrid femenino

El Stade Charléty, situado en el distrito 13 de la capital de Francia, será el escenario donde se jugará este vibrante París FC – Real Madrid femenino de la ida de los playoffs de la Champions League. Este campo se inauguró en 1939, pero a lo largo de su historia ha ido sufriendo varias remodelaciones hasta convertirse en el recinto deportivo que es hoy. Tiene capacidad para algo más de 19.000 espectadores y se espera que haya una gran entrada en este campo para disfrutar de un auténtico partidazo de la máxima competición continental femenina.

La UEFA ha designado a la árbitra croata Ivana Martincic para que imparta justicia en este frenético París FC – Real Madrid femenino que corresponde a la ida de los playoffs de la Champions League. Al frente del VAR estará su compatriota Mario Zebec, por lo que será el responsable de revisar todas las acciones dudosas para, en el caso de considerarlo oportuno, avisar a su compañera y recomendarle que analice la jugada polémica en el monitor que estará localizado entre los dos banquillos del Stade Charléty.