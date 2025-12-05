La Generalitat de Illa colaboró en el acto de Alicante en que Urtasun «apoyó» a 2 entidades catalanistas

El departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, que preside el socialista Salvador Illa, es una de las instituciones colaboradoras del acto lingüístico celebrado la tarde del jueves en Alicante, en la Comunidad Valenciana, en que el actual ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha trasladado su «apoyo» a entidades como Acció Cultural del País Valenciá (ACPV) y Escola Valenciana, ambas catalanistas. El Gobierno catalán, tan riguroso con cualquier supuesta injerencia de otro ejecutivo autonómico en su territorio, a lo que se ve, no tiene el más mínimo problema en colaborar en actos que se celebran en otras autonomías.

El acto correspondía al Día de los Derechos Lingüísticos del País Valenciano. Y se celebraba en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante. El evento tenía el sello de la colaboración de la Generalitat de Cataluña en el propio cartel que lo anunciaba. Y, además, situado en un lugar estratégico: el extremo izquierdo inferior del citado cartel. Justo al otro lado. Es decir, en el extremo derecho inferior, aparecía el logo de Escola Valenciana. Una de las entidades de carácter catalanista, organizadora del evento.

El acto en que participó el ministro Ernest Urtasun en Alicante y en el que colaboraba la Generalitat de Cataluña se produjo el mismo día en que el Gobierno de España dejó fuera del acto de aniversario de los 40 años de Turespaña, celebrado en Valencia, a la Generalitat Valenciana. Es decir, que mientras un ministro participaba en Alicante, Comunidad Valenciana, en un acto en que colaboraba la Generalitat de Cataluña, otro ministro, en Valencia, dejaba fuera de un acto de la importancia del que conmemoraba los 40 años de Turespaña a la Generalitat Valenciana.

Y se produjo también en un escenario en que la Generalitat Valenciana está marcando perfil propio frente a la entelequia independentista de los países catalanes y remarcando la denominación oficial de Comunitat Valenciana frente a la de país valenciano, ideado este último término, precisamente, para incluir a la Comunidad Valenciana en esos imaginarios países catalanes.

El apoyo al citado acto, celebrado en la Comunidad Valenciana, por parte de un departamento de la Generalitat de Cataluña, supone un hecho de una enorme gravedad. Para evaluar su alcance sólo hace falta pensar en qué se hubiera dicho desde la Generalitat de Cataluña si el Gobierno valenciano hubiera colaborado en la organización de un acto en aquel territorio en que no está la Generalitat de Cataluña y en el que participa un ministro del Gobierno de España.

Se da la circunstancia de que Acció Cultural del País Valenciá (ACPV) recibió de los gobiernos del socialista Ximo Puig y Compromís al menos 379.814,16 euros entre 2016 y 2021. Es decir, en los años de esplendor del Gobierno de la izquierda y el nacionalismo en la Comunidad Valenciana. En esos mismos ejercicios, Escola Valenciana percibió al menos 990.000 euros. Pero, tras las elecciones autonómicas de 2023, el nuevo Consell de la Generalitat Valenciana cerró el grifo de las subvenciones a las entidades catalanistas. Una medida que afectó muy directamente, entre otras, a Acció Cultural del País Valenciá y Escola Valenciana.