El ministro catalán Urtasun otorga su «apoyo» en Alicante a 2 entidades catalanistas ‘regadas’ por Puig

Ernest Urtasun, ministro de Cultura en el Gobierno del socialista Pedro Sánchez y de origen catalán, nacido en Barcelona, ha trasladado su «apoyo» en una conferencia en Alicante a entidades como Acció Cultural del País Valenciá (ACPV) y Escola Valenciana, dos entidades catalanistas generosamente subvencionadas por los Gobiernos del socialista Ximo Puig y Compromís, a las que el nuevo Consell cerró ese grifo de las subvenciones con el dinero de todos los valencianos desde el inicio de la presente legislatura.

En concreto, desde 2016 hasta 2021, Acció Cultural del País Valenciá había percibido de los gobiernos del socialista Ximo Puig y Compromís al menos 379.814,16 euros. En tanto que Escola Valenciana percibió en ese mismo periodo al menos 990.000 euros. Se da la circunstancia de que Compromís forma parte de la plataforma de Sumar. Es decir, de la misma coalición que Ernest Urtasun representa en el Gobierno de Sánchez.

El ministro de Cultura ha participado este jueves en un acto de conmemoración del Día de los Derechos Lingüísticos del País Valenciano en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante. El citado Día de los Derechos Lingüísticos del País Valenciano, según consta en la convocatoria publicada en la página web de Universidad de Alicante, ha estado organizado por la Cátedra de Derechos Lingüísticos de la Universidad de Valencia y por la entidad antes citada: Escola Valenciana.

Se da la circunstancia de que la denominación país valenciano no es la del territorio que agrupa a las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, sino como se entiende este territorio como dentro de esa ensoñación independentista de los países catalanes. La denominación del territorio de las tres provincias valencianas es Comunidad Valenciana.

Urtasun, en concreto, en una parte de su alocución, no sólo ha trasladado su «apoyo» a ambas entidades, sino que, como ha reflejado EP, además ha manifestado que «lamentablemente» habían recibido «recortes por parte de la Generalitat Valenciana».

No es la primera vez que Urtasun manifiesta su «apoyo» a ambas entidades catalanistas. En concreto, en julio de 2024, tal como entonces publicó OKDIARIO, Urtasun asumió, en una intervención en el Congreso de los Diputados, las tesis nacionalistas acerca del catalán «una lengua en un preocupante retroceso» y presumió de dar «apoyo y soporte político y económico» a «todas aquellas entidades» que, bajo su criterio, «están sufriendo los ataques de PP y Vox», entre las que destacó, precisamente, a Escola Valenciana y Acció Cultural del País Valenciá. Ambas, de corte catalanista y generosamente regadas, como se ha dicho, por los gobiernos del socialista Ximo Puig y Compromís en la Comunidad Valenciana.

Un año más tarde, en julio de este 2025, el Gobierno del socialista Pedro Sánchez subvencionó con 400.000 euros tres entidades catalanistas implantadas en la Comunidad Valenciana. Las ayudas, dirigidas a «actuaciones de interés público, social y cultural relacionadas con diversos ámbitos de la cultura», se produjeron a través del Ministerio de Cultura que dirige el citado Ernest Urtasun, de Sumar.

Se daba la circunstancia de que mientras Sánchez y Urtasun regaban con 200.000 euros a Acció Cultural, con 100.000 a Escola Valenciana y con esa misma cantidad al Consorcio del Instituto Ramón Llull, el Gobierno de España del que Urtasun forma parte, mantenía su asfixia al Ejecutivo valenciano. A pesar del retraso que ello produjo en el cobro de las farmacias, por ejemplo.