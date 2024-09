Urtasun presume de dar ayudas a entidades catalanistas que operan en la Comunidad Valenciana

El titular de Cultura en el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, Ernest Urtasun, ha asumido en una intervención en el Congreso de los Diputados las tesis nacionalistas acerca del catalán «una lengua en un preocupante retroceso» y ha ha presumido de dar «apoyo y soporte político y económico» a «todas aquellas entidades» que, bajo su criterio, «están sufriendo los ataques de PP y Vox», entre las que ha destacado a Escola Valenciana y Acción Cultural del País Valenciá. Ambas, de corte catalanista y generosamente regadas por los gobiernos del socialista Ximo Puig en la Comunidad Valenciana.

Ernest Urtasun ha manifestado que esas entidades tienen todo el apoyo del Gobierno, porque mientras él sea ministros de Cultura no tolerará ningún ataque a la «pluralidad lingüistica y cultural de nuestro país». Se da la circunstancia de que entre las lenguas reconocidas por el Congreso de los Diputados no se encuentra el valenciano, pero sí el catalán.

En concreto, entre las lenguas cooficiales reconocidas por el Congreso en un acuerdo adoptado ya en esta legislatura, en septiembre de 2023, la Cámara aprobó el reconocimiento del catalán, euskera, gallego, bable y aranés. Pero, no del valenciano. Aquel acuerdo contó con el voto en contra de PP, Vox y UPN.

El «preocupante retroceso» del uso social del catalán del que habló Ernest Urtasun en el Congreso es, precisamente, la tesis que maneja no sólo el nuevo Ejecutivo de Salvador Illa, sino, con anterioridad Plataforma per la Llengua, autodenominada la ONG del catalán y la formación que promovió que se denunciara a los profesores y alumnos que no hablaban en esa lengua en las universidades de Cataluña.

A Escola Valenciana y Acció Cultural del País Valenciá, el nuevo Gobierno de Carlos Mazón les ha cerrado el grifo de las subvenciones dentro de su tarea de acabar con el procés acelerado que se ha vivido en los últimos años en la Comunidad Valenciana. Es más, Mazón ya anunció en su día que la futura ley de señas de identidad de la Comunidad Valenciana incluiría un apartado que impedirá subvencionar a las entidades que no respeten la Constitución española y el Estatuto de Autonomía valenciano.

La exposición de ministro de Cultura se ha producido este 11 de septiembre en respuesta a una pregunta Gabriel Rufián (ERC). Se da la circunstancia de que tal como ha publicado OKDIARIO, ese nuevo Ejecutivo de Salvador Illa ha acordado un pacto por la lengua catalana con un coste de 200 millones de euros para las arcas públicas catalanas. Esos 200 millones equivalen a lo que en la Comunidad Valenciana el Gobierno en aquellos momentos de PP y Vox al que Urtasun ahora critica, ha ahorrado a los valencianos con las nuevas deducciones fiscales en su primer año de vigencia: 180 millones de euros.

Subvencionadas por los Gobiernos de Ximo Puig

En cuanto a las entidades a que Urtasun se ha referido, Escola Valenciana es, precisamente, la entidad que ha recurrido la Ley de Libertad Educativa aprobada por PP y Vox en la Comunidad Valenciana. Esa ley es la que garantizar el derecho de las familias a decidir en qué lengua quieren que se eduque a sus hijos en los colegios.

Entre los años 2016 y 2021, Escola Valenciana recibió al menos 990.000 euros de los Gobiernos de Ximo Puig. Y, ya tras elecciones autonómicas y municipales de 2023, Compromís cerró su mandato en la Generalitat Valenciana y en el Ayuntamiento de Valencia con subvenciones que, entre ambas administraciones, sumaban 125.000 euros.

Por lo que respecta a Acció Cultural del País Valenciá ha percibido, al menos, entre 2016 y 2021, en la Comunidad Valenciana, y bajo los Gobiernos de Ximo Puig 379.814 euros.