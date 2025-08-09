Si estás por Madrid, o alrededores, este mes de agosto, seguro que te apetecerán planes divertidos y frescos más allá de por ejemplo ir a la piscina o a los museos. ¿Has pensado en las fiestas populares y las patronales que se celebran estos días? Se dan por toda la capital y pueblos de alrededor, así que nada como disfrutar de ellas y de todo lo que ofrecen como las de Leganés, que están próximas a celebrarse y que contarán con un buen número de actividades, destacando además conciertos gratuitos como los de King Africa o Carlos Baute.

Como ya suele ser costumbre, el Ayuntamiento apuesta por una programación variada y muy participativa, que incluye desde el tradicional pregón y los fuegos artificiales hasta esos conciertos que mencionamos que además son gratis y que cuentan también con otros nombres reconocidos dentro del panorama musical como Vicco, Marta Santos, Omar Montes, Lérica o Ptazeta, entre muchos otros. Además, para las Fiestas de Leganés 2025, se recuperan eventos muy populares como la Fiesta del Agua, el pasacalles de peñas, el Festival de Radiolé o las Peñas Party, que se celebrarán durante varias noches. Así que si no deseas perderte nada de esta celebración toma nota, que te damos todos los detalles de cuándo son las Fiestas de Leganés 2025: qué días son, cuándo empiezan, conciertos y fechas importantes

Cuándo empiezan las Fiestas de Leganés y cuánto duran

Las Fiestas de Leganés 2025 darán comienzo oficialmente el martes 12 de agosto por la tarde, con el desfile de peñas desde la Plaza Mayor y el tradicional pregón en la Plaza de España, que este año correrá a cargo de Jimmy Brody.

Cuándo son las Fiestas de Leganés

Las Fiestas Patronales de Leganés 2025 se celebran como mencionamos, del martes 12 al domingo 17 de agosto, coincidiendo con la festividad de la Virgen de Butarque, patrona de la ciudad. Por este motivo son unas fiestas con infinidad de actividades como veremos más adelante en el programa, pero también tienen mucha tradición y de hecho, destaca la celebración de la procesión de la virgen el viernes 15 de agosto.

Dónde son las Fiestas de Leganés

Las actividades se reparten por todo el municipio, pero los principales escenarios son:

Recinto Ferial, donde se celebran los conciertos principales y los grandes festivales nocturnos.

donde se celebran los conciertos principales y los grandes festivales nocturnos. Plaza de España, que acoge el pregón, la presentación del C.D. Leganés y muchas actuaciones musicales y populares.

que acoge el pregón, la presentación del C.D. Leganés y muchas actuaciones musicales y populares. Paseo de Colón, punto clave para comidas populares, la Fiesta del Agua, y actividades infantiles.

punto clave para comidas populares, la Fiesta del Agua, y actividades infantiles. Plaza de Cataluña, Plaza de Roma y Plaza de Extremadura , donde las peñas organizan juegos, concursos, talleres y bailes para todas las edades.

, donde las peñas organizan juegos, concursos, talleres y bailes para todas las edades. Parroquia de San Salvador y Ermita de Butarque, lugares destacados en los actos religiosos y procesiones.

Cómo llegar a las Fiestas de Leganés

Leganés está muy bien comunicado, tanto en transporte público como en vehículo privado:

Metro: Línea 12 (Metrosur), con paradas como Leganés Central o Casa del Reloj.

Línea 12 (Metrosur), con paradas como Leganés Central o Casa del Reloj. Cercanías: Líneas C-5 (Leganés Central y Zarzaquemada).

Líneas C-5 (Leganés Central y Zarzaquemada). Autobuses: Líneas interurbanas desde Madrid (desde Plaza Elíptica y Oporto).

Líneas interurbanas desde Madrid (desde Plaza Elíptica y Oporto). Coche: Acceso directo desde M-40, M-45, M-50 y A-42.

Durante las fiestas, algunas calles pueden estar cortadas parcialmente al tráfico por los eventos o conciertos. Se recomienda usar transporte público para evitar problemas de aparcamiento.

Programa y actividades de las Fiestas de Leganés 2025

Martes 12 de agosto

20:00 h – Desfile de peñas desde Plaza Mayor hasta Plaza de España

21:00 h – Pregón a cargo de Jimmy Brody (Plaza de España)

21:30 h – Fuegos artificiales y presentación del C.D. Leganés

21:30 h – Festival Radiolé con Alazán, Daviles de Novelda, Javi Cantero y más (Recinto Ferial)

23:00 h – Orquesta Dier (Plaza de España)

Miércoles 13 de agosto

22:00 h – Concierto de King África (Recinto Ferial)

23:00 h – Orquesta Los Cubata (Plaza de España)

23:59 h – Fiesta PARAPA con DJs y TikTokers (Recinto Ferial)

Jueves 14 de agosto

11:30 h – Fiesta de la Espuma (Plaza Policía Nacional)

22:30 h – Festival Los 40 Urban Party con Omar Montes, Ptazeta, Lérica, Alexis & Fido y más (Recinto Ferial)

23:00 h – Orquesta Beat Movie (Plaza de España)

23:59 h – Fuegos artificiales y Supermartxón (Recinto Ferial y La Nueva Cubierta)

Viernes 15 de agosto

14:00 h – Comida popular (Paseo de Colón)

21:00 h – Procesión de la Virgen de Butarque

23:00 h – Orquesta Dumbledore (Plaza de España)

23:00 h – Concierto de Marta Santos (Recinto Ferial)

02:00 h – Peñas Party y Supermartxón (Plaza de España y La Nueva Cubierta)

Sábado 16 de agosto

12:00 h – Fiesta del Agua (Paseo de Colón)

21:30 h – Pasacalles nocturno y desfile de gigantes y cabezudos

23:00 h – Orquesta Xena (Plaza de España)

22:00 h- Concierto de Vicco (Recinto Ferial)

02:00 h – Peñas Party y Supermartxón

Domingo 17 de agosto

11:00 h – Castillos hinchables acuáticos (Paseo de Colón)

19:30 h – Competición estilo “Humor Amarillo” para peñas

21:30 h – Tributo a los 80 y 90 por Metropop (Plaza de España)

22:00 h – Concierto de Carlos Baute (Recinto Ferial)

23:59 h – Traca final de fiestas (Paseo de Colón)

Días del Niño en las atracciones:

Sábado 9, domingo 10 y sábado 16 de agosto