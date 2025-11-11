A prisión por violar a una mujer para «quitarle un mal de ojo»: «Te evitaré una desgracia familiar»

Un hombre ha sido condenado a cinco años de prisión por violar a una mujer en Jerez de la Frontera durante el verano de 2022, tras convencerla de que sufría un «mal de ojo» y de que debía realizarle un ritual de limpieza para evitarle «una desgracia familiar», según ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Para ello, el hombre fue a la casa de la víctima, le pidió a su novio que abandonara el inmueble para el ritual y

La víctima, que atravesaba un mal momento anímico, acudió en dos ocasiones con su pareja al domicilio del acusado para que le echara las cartas. En la última visita, el hombre le aseguró que su madre le había lanzado una maldición para separarla de su pareja y que necesitaba realizar un ritual para conjurar los demonios que la rodeaban.

La mujer quedó convencida de que el acusado tenía poderes y, una noche en la que se encontraba especialmente afectada, lo llamó para que fuera a su casa. El hombre acudió y, tras conversar con ambos, exigió que la pareja saliera del domicilio para no interrumpir el supuesto ritual. También le advirtió que no debía hablar ni contar nada de lo que ocurriera, o sufriría graves consecuencias.

Una vez a solas, el ritual derivó en una agresión sexual. Cuando la pareja regresó, encontró a la víctima visiblemente afectada, cabizbaja y llorosa, mientras el acusado restó importancia a su estado, alegando que era normal tras la limpieza espiritual. La mujer no denunció inicialmente por miedo y vergüenza, pero diez días después, tras insistencia de su pareja, relató los hechos y acudió a Comisaría.

El acusado recurrió la condena de la Audiencia Provincial de Cádiz, alegando un error en la valoración de las pruebas. Sin embargo, el TSJA ha desestimado el recurso, subrayando la coherencia y solidez de las pruebas presentadas, especialmente la declaración de la víctima y la de su entonces pareja, que corroboró detalles clave del encuentro.