La matriculación de coches sube un 13% en Baleares: no llega a cifras prepandemia pero deja el estancamiento

La matriculación de coches sube un 13% en Baleares, deja el estancamiento, pero no llega a cifras prepandemia, si bien este 2015 se ha confirmado la recuperación sostenida del mercado en las Islas, en línea con la tendencia nacional.

El mercado de turismos en Baleares cerrará el presente ejercicio 2025 con una previsión de rebasar las 25.612 matriculaciones, lo que supone un incremento del 13,65% respecto al año anterior.

Las previsiones apuntan, además, a que el mercado balear ha alcanzado ya su velocidad de crucero, lo que permitirá registrar crecimientos sostenidos durante los próximos tres años, hasta rozar las 28.000 matriculaciones en 2028, consolidando así una etapa de mayor estabilidad y normalización del mercado tras varios años de estancamiento, según las estimaciones de Faconauto elaboradas a partir de los datos de Ideauto.

No obstante, las matriculaciones están aún lejos de los años de prepandemia si tenemos en cuenta que en 2019 se cerró con 30.000 coches matriculados en Baleares, y en 2018 fueron 34.632.

La recuperación de las ventas de este año en buena medida se debe a la aportación de los vehículos electrificados, que ya representan el 18,3% del total de las matriculaciones y que han experimentado un crecimiento del 119% interanual.

Este comportamiento responde tanto a un marco de incentivos que en 2025 ha funcionado de forma más eficaz, como a una oferta comercial más amplia y accesible, y a la mejora progresiva de la infraestructura de recarga.

En este contexto, Baleares ha continuado avanzando en el despliegue de puntos de recarga para el vehículo eléctrico, apoyándose en la red de Movilidad Eléctrica de Baleares (MELIB), coordinada por el Instituto Balear de la Energía (IBE), que vertebra la infraestructura pública en el conjunto del archipiélago.

Tras un año 2025 de crecimiento, la red cuenta actualmente con 1.248 plazas de recarga públicas, distribuidas entre Mallorca (914), Menorca (148), Ibiza (126) y Formentera (60), según datos oficiales.

El coche eléctrico

El director general de Faconauto, José Ignacio Moya, ha puesto en valor el papel de la administración autonómica en este ámbito y ha señalado que el trabajo que está realizando el Govern en la expansión de la red de puntos de recarga es clave para que la electrificación esté avanzando con solidez en las Islas.

«Contar con una infraestructura cada vez más extensa y bien distribuida genera confianza en el ciudadano y facilita el paso hacia el vehículo electrificado», ha afirmado.

Para Faconauto, la evolución positiva del mercado en Baleares «demuestra que la combinación de políticas públicas bien orientadas, una infraestructura adecuada y una oferta de producto competitiva es determinante para consolidar el crecimiento del mercado y avanzar en la renovación del parque móvil, especialmente en territorios insulares».