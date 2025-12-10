Faconauto prevé un incremento de las ventas de coches de un 10% en 2026 hasta alcanzar los niveles previos al impacto de la crisis del coronavirus. La patronal de los concesionarios considera que 2026 debe ser el año de la consolidación, con dos escenarios posibles: uno de crecimiento moderado, que situaría el mercado en torno a 1.250.000 operaciones; y otro escenario de avance sólido que permitiría alcanzar las 1.300.000 unidades. Unas cifras que el mercado alcanzará impulsado por los incentivos a la demanda y un consumidor con mayor confianza, más renta disponible, una inflación moderada y tipos de interés más bajos.

Así lo ha señalado Marta Blázquez, presidenta de Faconauto, que ha reclamado la pronta activación del Plan Auto+ y que se complemente con el Plan Nacional de Renovación del Parque, tal y como exige la Ley de Movilidad Sostenible, que establece un plazo máximo de tres meses para su puesta en marcha. La patronal destaca que, por primera vez, España dispone de un marco legal y estratégico coherente que permite al país avanzar de manera ordenada hacia la descarbonización, no dejar a nadie atrás, ayudar a las inversiones industriales en electrificación y preparar el sector para el futuro.

Impacto de las ayudas en el mercado

Faconauto defiende que la combinación de estos dos planes servirá para asegurar el empleo, reducir desigualdades territoriales y modernizar el parque, retirando los vehículos más contaminantes, reforzando la seguridad vial y acompañando al comprador en la transición hacia modelos electrificados y conectados. Su activación permitiría a España recuperar un mercado de 1,3 millones de unidades, el volumen que sostiene a nuestra industria, asegura inversiones y garantiza el futuro de todo el sector. Unas cifras con las que el mercado español lograría superar los niveles de ventas previos al impacto de la pandemia.

«Tenemos, por primera vez, un marco legal que acompaña los objetivos de descarbonización e impulso industrial. Ahora toca ejecutarlo», ha afirmado la presidenta de Faconauto.

Además, Blázquez ha insistido en que «la convivencia de los dos planes (Auto+ y Renovación del Parque) se convierten en la herramienta que conecta la transición ecológica con la realidad económica de los ciudadanos y permite ganar tiempo para hacer alcanzables los objetivos industriales y europeos de descarbonización asegurando la competitividad y el futuro del sector y su empleo». «Además, es el seguro de vida para nuestra industria, porque sin mercado no hay industria. La Ley marca tres meses, y ese plazo debe cumplirse», ha añadido la presidenta de la patronal de los concesionarios.

Tanto es así que, según los datos de Faconauto, sin el efecto combinado de estas medidas, el mercado en 2025 habría perdido en torno a 120.000 operaciones y habría cerrado el ejercicio en niveles muy similares a los de 2024. «Hay 400 millones para incentivar la demanda, pero también 300 para la puesta en marcha de puntos de recarga, unido a los 400 millones para aquellos que tienen las ayudas pendientes», ha expuesto Blázquez.

Ventas de coches eléctricos en España

En paralelo, Faconauto subraya que el objetivo de alcanzar en torno a un 33% de electrificación es plenamente viable. El comportamiento de las ventas de coches en 2025 demuestra que, cuando existen ayudas estables y ágiles, la oferta electrificada se vuelve más accesible y el comprador percibe una mayor certidumbre. Según la patronal, el mantenimiento de los incentivos a través del Plan Auto+ y la llegada de modelos con precios más competitivos, toda la estrategia de despliegue masivo de puntos de recarga, unidos a una mejor percepción por parte del comprador, hacen plenamente realista esta previsión.