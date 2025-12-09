El Ministerio de Industria descarta que las nuevas ayudas a la compra de coches eléctricos se acometan de forma directa tal y como confirmo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado miércoles de 3 diciembre en la presentación del Plan Auto 2030. La cartera de Jordi Hereu comenzará esta semana las negociaciones con patronales y comunidades autónomas para terminar de perfilar el formato de los incentivos, pero todo apunta a que estos seguirán el mismo esquema que el Plan Reinicia Auto+, en el que son los concesionarios los encargados de gestionar y pagar las ayudas, después de recibirlas por parte del Estado.

Así lo han confirmado fuentes del sector, en conversaciones con este diario, que han señalado que han quedan muchos detalles por cerrar de las ayudas a la compra de coches 100% eléctricos, que se articularán el paraguas del Plan Auto+ con una dotación de 400 millones de euros.

En el Plan Reinicia Auto+, que es una iniciativa creada para ayudar a quienes perdieron su vehículo como consecuencia de la DANA y facilitar la sustitución por un vehículo nuevo o seminuevo, son los concesionarios adheridos los encargados de gestionar, tramitar y pagar la ayuda procedente del presupuesto del Estado. En este caso la red no adelanta el dinero, si no que lo recibe en el momento de la compra de la partida del Ministerio de Industia.

Una fórmula que el Gobierno quiere aplicar ahora a nivel estatal con las ayudas a la compra de coches eléctrico y evitar así el caos formado con los distintos plan Moves en los que los beneficiarios han sufrido retrasos de hasta los años en los pagos de los incentivos. No obstante, ahora, los concesionarios temen que ampliar este método a nivel nacional se convierta en otro caos, incluso mayor que el del plan Moves, y descartan adelantar los incentivos de sus cuentas, ya que podría suponer un efecto negativo al esperado en el sector.

Ayudas a la compra de coches eléctricos

El propio presiente del Gobierno explico que dicho plan contará con fondos que serán gestionados directamente por el Gobierno central, y no por las comunidades autónomas (como sucedía hasta ahora con el Plan Moves III), con el fin de garantizar una mayor velocidad y homogeneidad en la gestión de ayudas y que los pagos lleguen a los bolsillos de las familias cuando realmente lo necesitan. Un tema que tampoco parece estar del todo claro tampco.

A los 400 millones de euros para la compra de coches eléctricos, hay que sumar 580 millones para el Plan del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), con el fin de impulsar la industria desde su cadena productiva hasta el desarrollo de las fábricas y para mejorar la innovación y la competitividad del sector y 300 millones, que va a contribuir al despliegue de puntos de recarga en las denominadas ‘zonas sombra’, es decir aquellas carreteras donde todavía no se cuenta con una red de infraestructuras de carga.