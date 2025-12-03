El Gobierno ha presentado el Plan España Auto 2030 para impulsar la competitividad de la cadena del valor del sector de la automoción, que contará con ayudas directas a la compra de coches eléctricos con valor de 400 millones de euros, incentivos a la instalación de puntos de recarga con 300 millones de euros y la ampliación de los fondos del PERTE VEC para impulsar la innovación de las fábricas con 580 millones de euros.

Así lo ha anunciado este miércoles el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acompañado de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, con la presencia de los principales agentes del sector.

Ayudas a la compra de coches eléctricos

«El objetivo es fabricar coches asequibles y conseguir precios competitivos. Pondremos en marcha una nueva línea de ayudas para seguir incentivando la compra de vehículos eléctricos: el Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros en 2026 para ayudas directas a la compra», ha señalado el presidente del Gobierno.

Unos fondos que serán gestionados directamente por el Gobierno, no por las comunidades autónomas, después de los problemas registrados con el plan Moves III, ahora denominado Plan Auto +, con el que los beneficiarios tenían que esperar hasta dos años para recibir la ayuda. Con la concesión de las ayudas directas, el Ejecutivo cumple con una de las principales promesas del sector.

Respecto a la infraestrutura de recarga, Sánchez ha señalado que «el año que viene lanzaremos un nuevo Moves Corredores, dotado con 300 millones de euros, que contribuirá a desplegar puntos de recarga en las denominadas zonas sombra; es decir, aquellas carreteras donde aún no hay los puntos de recarga necesarios. También reduciremos los trámites para las licencias».

Unas ayudas que se complementarán con un apoyo a la competitividad industrial y la innovación con la ampliación de los fondos PERTE VEC con 580 millones de euros.

Aumento de ventas y caída de la producción

En España, en el total del año, el mercado supera el millón de turismos, con 1.045.638 unidades vendidas, lo que representa un crecimiento del 14,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las cifras todavía se encuentran un 9,3% por debajo de los mismos registros en 2019. De todos modos, el buen ritmo acumulado hasta noviembre permite situar la previsión de cierre de año por encima del 1,1 millón de ventas de turismos para 2025.

Un aumento de las ventas que no se está traduciendo en el incremento de las unidades producidas en España. La producción de vehículos ha registrado una caída del 5,4% hasta el mes de octubre, con 1.913.122 vehículos producidos en 2025. Esto supone la pérdida de cerca de 110.000 unidades de enero a octubre de este año respecto a 2024. Esta reducción continúa siendo el resultado de la falta de impulso de la demanda en los distintos países europeos.

España es el segundo productor de Europa y noveno a nivel mundial, con los que genera 2 millones de empleos en España y aporta hasta el 10% del Producto Interior Bruto (PIB).