El Tribunal de Cuentas denuncia la gestión del Ministerio de Industria sobre la ejecución del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), que califica de «informal y caótica». La ineficiencia en la ejecución presupuestaria, la falta de gobernanza efectiva, la planificación deficiente y los retrasos sistemáticos han sido los principales fallos estructurales que ha detectado el organismo independiente, lo que ha provocado que estas ayudas no hayan tenido el efecto deseado en el sector del automóvil.

Así lo refleja un documento, al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, en el que se evidencia que «las actuaciones llevadas a cabo por la Secretaría General de Industria y de la Pyme y la Subsecretaría del Ministerio de Industria y Turismo se realizaron de manera informal, por lo que con carácter general, no se documentó el proceso de diseño y elaboración del PERTE VEC».

Gestión informal y caótica

Una fase, del proceso de adjudicación de fondos europeos al sector del automóvil, que careció de documentación técnica sólida y no dejó rastro suficiente de cómo se tomaron las decisiones clave en pasos tan importantes como la determinación de responsables, la participación del sector automovilístico, la elaboración de documentos de trabajo o estudios comparativos, entre otros.

Con esta falta de documentación, el Tribunal de Cuentas denuncia la dificultad a la hora de conocer la trazabilidad desde el momento de finalización de la convocatoria de las manifestaciones de interés, presentadas por la empresas interesadas en recibir las ayudas europeas, hasta su aprobación por el Consejo de Ministros.

El propio Ministerio de Industria y Turismo -cartera de Jordi Hereu- ha confirmado que en las manifestaciones de interés no había ninguna comisión de evaluación para evaluar la concesión de ayudas y que este proceso se realizó mediante grupos de trabajo que no generaba informes de cada una de sus reuniones y que, simplemente, se dedicaban a tomar notas informales de dicho encuentros.

Con todo esto, el Tribunal de Cuentas concluye que el diseño del PERTE VEC elaborado por el Ministerio de Industria está alineado con la normativa europea, pero presenta debilidades estructurales graves en documentación, transparencia, justificación técnica y participación del ecosistema industrial.

¿Qué es el PERTE del coche eléctrico?

El PERTE VEC es uno de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación destinado a impulsar la transformación de la industria del automóvil hacia el coche eléctrico y conectado. Regado un dinero los fondos europeos Next Generation, tiene como objetivo reforzar toda la cadena de valor del sector mejorar la competitividad industrial, atraer inversión y mantener el empleo en uno de los sectores clave de la economía española.

La idea inicial era realizar una única convocatoria en 2022, pero al adjudicarse sólo el 17% de la totalidad del presupuesto fue necesario realizar nuevas convocatorias, mediante la recurrente incorporación de remanentes de crédito -además de transferencias y generación de créditos-. Según el citado informe queda pendiente de conceder el 57% del presupuesto total, esto es 2.408 millones de euros de 4.225 millones.

El organismo independiente también refleja que el 54% de todas las ayudas, 1.174 millones de euros, se reparten en sólo cuatro grandes empresas, no obstante, el documento no especifica de que corporaciones se trata, pudiendo hacer referencia a Stellantis, Renault, Volkswagen y Ebro, sumando las ayudas recibidas en las distintas convocatorias.

El Gobierno ha anunciado a principios del mes de diciembre la ampliación de los fondos del PERTE VEC para impulsar la innovación de las fábricas con 580 millones de euros más, a pesar del dinero sobrante de otras convocatorias y que la gestión informal y caótica ha provocado un impacto en el sector menor de lo esperado.