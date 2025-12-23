El Ministerio de Industria sólo ejecutó el 17% de las ayudas de la primera convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC). Su baja ejecución provocó que la titular de la cartera en aquel momento, Reyes Maroto, abriera otras publicaciones para evitar devolver el dinero a Bruselas, ya que estos incentivos para el sector del automóvil estaban regados por los fondos europeos Next Generation.

Según el Informe de Fiscalización, elaborado por el Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso OKDIARIO, «la ejecución de la primera convocatoria de la línea de ayudas a las actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado ha movilizado el 17% de las ayudas previstas con una inversión del sector público de 4.295 millones de euros, de los cuales autorizaron convocatorias por valor de 2.069 millones».

Ayudas al coche eléctrico

Unas cifras que obligaron al Ministerio de Industria a abrir nuevas convocatorias. En 2023 se realizaron dos nuevas publicaciones de ayudas, conforme a las bases reguladoras de la Orden ICT/736/2023, de 5 de julio, que presentan cambios sustanciales respecto a la convocatoria anterior, tal y como refleja el citado informe.

«El principal fue para permitir la compatibilidad con el mercado interior de las ayudas para proyectos de inversión de importancia estratégica que incentiven la producción de equipos para la transición hacia una política de cero emisiones netas, como las baterías y sus componentes esenciales, igualmente, se tomaron en consideración determinadas propuestas de mejora señaladas por las asociaciones sectoriales y empresas del sector, sin elaborar documentación que reflejase lo debatido», arroja el documento del organismo independiente.

Todos estos cambios supusieron una simplificación de los requisitos de la convocatoria, lo que ha redundado en que se hayan acortado los plazos de resolución, de 13 a 10 meses, pero en algunos casos superaron los 500 días, siendo el plazo medio de resolución 154 días, frente a los 90 previstos por el Gobierno.

Maroto negaba la mayor

Lejos de destacar la baja ejecución, la ex ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, destacó en un comunicado de La Moncloa que «el PERTE VEC se ha convertido en un instrumento fundamental para hacer de España un referente global en electromovilidad y foco de atracción de nuevas inversiones que refuercen la cadena de valor de nuestra industria del automóvil, apostando por una movilidad sostenible, conectada y segura».

«Con este proyecto estratégico el Gobierno de España quiere reforzar la autonomía estratégica, la modernización, la descarbonización y digitalización de nuestro sector de la automoción con el objetivo de crear en España el ecosistema necesario para el desarrollo y fabricación completa de vehículos eléctricos y conectados a la red», destacaba la socialista.